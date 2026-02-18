Prokuratūra siekia nuteisti Birštono merę N. Dirginčienę „čekiukų“ byloje

Ilgametę Birštono merę prašoma pripažinti kalta dėl savivaldybės lėšų pasisavinimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo.
„Apeliacinis skundas paduotas, prašau skirti tokią pat bausmę, kaip ir pirmosios instancijos teisme – 10 tūkstančių eurų baudą ir skirti baudžiamojo poveikio priemonę – atimti teisę 4 metus būti renkamai, paskirtai savivaldybių ar jų įstaigų skiriamas pareigas“, – Eltai sakė prokuroras Darius Valkavičius.
Jo skundą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas Vilniuje.
Prokuroras atkreipė dėmesį, kad meras, vicemerai turėjo galimybes naudotis administracijos resursais, papildomos išlaidos turėtų būtų pagrįstos. Šias išmokas galima gauti su viena sąlyga – jei savivaldybė nesuteikia transporto, kanceliarinių išlaidų. Jis mano, jog jei merė naudojasi tarnybiniu transportu, tų išlaidų tuo pat metu patirti negali.
D. Valkavičius taip pat pastebi, kad, baudžiamojoje byloje surinktais duomenimis, būdama komandiruotėse Prancūzijoje, Belgijoje, Kinijoje ir kitose užsienio šalyse, Birštono merė tuo pačiu deklaravo ir kuro sąnaudas Lietuvoje. Be to, nustatytas vienas atvejis, kai merė savivaldybėje dalyvavo tarybos posėdyje ir tuo pat metu pylė kurą.
Prokuratūros kaltinimą sudaro 28 punktai. Juose nurodoma, kad Birštono vadovė už kurą atsiskaitė 27 banko kortelėmis, į veiklos išlaidas buvo įtraukti jos sutuoktinio, dviejų sūnų, marčios, taip pat tarybos narės socialdemokratės Dovilės Adamonytės ir savivaldybėje dirbančios pastarosios sesers kuro čekiai.
Socialdemokratų partijoje narystę sustabdžiusi ilgametė kurorto merė N. Dirginčienė buvo teisiama dėl kaltinimų pasisavinus daugiau nei 6,3 tūkst. eurų savivaldybės lėšų. Daugiau nei 5 tūkst. eurų žalos merė jau atlygino, prokuroras D. Valkavičius prašė teismo iš kaltinamosios priteisti dar beveik 678 eurus, kurių politikė nėra sumokėjusi.
Skelbdama išteisinamąjį nuosprendį Kauno apygardos teismo teisėja Judita Sungailaitė taip pat atkreipė dėmesį, kad po audito visas galimai nepagrįstai panaudotas lėšas merė grąžino. Teisėja atkreipė dėmesį, kad Birštono savivaldybė nebuvo sukūrusi aiškaus lėšų tarybos nario veiklai panaudojimo ir kontrolės mechanizmo – nebuvo atskirų kortelių ir kt.
N. Dirginčienė teigė, kad automobilio priežiūra ir kuro pylimu daugybę metų rūpinosi jos sutuoktinis, jis kvitus perduodavo sutuoktinei. N. Dirginčienės sutuoktinio kortele už kurą buvo atsiskaityta daugiau nei 30 atvejų.
ELTA primena, kad „čekiukų“ byloje bus teisiamas ir Birštono vicemeras socialdemokratas Vytas Kederys.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2021 m. V. Kederys, eidamas Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenimis apie tariamai patirtas degalų ir interneto paslaugų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 1 239 eurus, priklausiusius Birštono savivaldybės administracijai.
V. Kederys taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekdamas sau turtinės naudos.
