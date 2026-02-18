R. Kaunas apie kontrabandinių balionų numušimo galimybes: laukiame testavimo rezultatų

„Testavimas rodo, kokioje situacijoje mes esame ir kad judame į priekį. Laukiame testavimo rezultatų, apibendrintos suvestinės, nes vizualiai tikslų pasiekimas yra viena, bet dabar turime gauti duomenis ir turėti tą vadinamą kelią, kaip toliau tobulinsime sistemas ir kaip sieksime to galutinio tikslo, kad balionai būtų pasiekiami ne tik kelių šimtų metrų aukštyje, o būtent 5–6 kilometrų aukštyje“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministras.
„Ieškome to būdo, nes visas pasaulis ieško to būdo ir mes turime tikslą turėti prevenciją balionams, nes šiai dienai prie balionų yra kabinamos cigaretės, bet bet kada galima prikabinti ne cigaretes, o gerokai pavojingesnį įrenginį, tad matome prasmę turėti sprendinį kovai su balionais“, – akcentavo jis.
Sausį buvo skelbta, jog vasario viduryje bus testuojamos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) iniciatyva rengtos priemonės kovai prieš kontrabandą gabenančius balionus.
Antradienį dėl stebimų navigacinių atžymų, būdingų kontrabandiniams balionams, nuo 20.30 val. iki 21.30 val. buvo įvesti oro erdvės ribojimai.
Apie 21.20 val. draudimas lėktuvams tūpti Vilniaus oro uoste pratęstas iki 22.05 val. Galiausiai oro erdvė buvo atidaryta 21.44 val.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.