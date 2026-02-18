R. Žemaitaičiui vėl keičiant nuomonę dėl Kapčiamiesčio poligono – Prezidentūros reakcija

Jau anksčiau kritiškai apie poligoną atsiliepęs, tačiau vėliau poziciją švelninęs „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir vėl kalba kitaip – tvirtina kol kas nematantis galimybių jo vedamos partijos atstovams Seime palaikyti planus steigti Kapčiamiesčio poligono.
Kiek anksčiau į „aušriečių“ balsavimą šiuo klausimu dėmesį atkreipti ragino prezidentas Gitanas Nausėda. VGT pirmininkaujantis šalies vadovas tvirtino, kad „socdemams“ R. Žemaitaičio partijos balsai prieš turėtų reikšti de facto valdančiosios koalicijos pabaigą.
„(...) turėtume kalbėti apie tai, kaip pono Žemaitaičio partijos ir frakcijos nariai balsuos už poligoną. Jeigu jie balsuos prieš, aš manau, kad socialdemokratų partija, kaip valdančiosios partijos ašis, turėtų tai traktuoti kaip koalicijos pabaigą de facto“, – sausio pabaigoje žurnalistams Briuselyje kalbėjo šalies vadovas.
„Valdančioji koalicija, jeigu bus susiskaldžiusi šitais klausimais ir jai reikės ieškoti (palaikymo – Lrytas) tam, kad vieno iš koalicijos partnerių neatneštus balsus kompensuotų kažkokiais užkulisiniais susitarimais su kitomis partijomis – tai nenormali situacija. Aš tikrai tokios situacijos neįsivaizduoju“, – kalbėjo prezidentas.
Kaip į R. Žemaitaičio pozicijų kaitą šalies vadovas reaguoja dabar? Portalas Lrytas kreipėsi į G. Nausėdos atstovus, teiraujantis, ar, prezidento manymu, „aušriečiai“ dar gali būti įtikinti poligono reikalingumu ir kaip į šią situaciją turėtų reaguoti didieji koalicijos partneriais socialdemokratai.
Nepaisant naujausių „aušriečio“ pasisakymų, Prezidentūra viliasi, kad dėl poligono bus pasiektas platus tiek pozicijoje, tiek opozicijoje dirbančių partijų sutarimas.
„Prezidentas ne kartą yra akcentavęs, kad poligonų plėtra yra gyvybiškai svarbi Lietuvos saugumui. Krašto apsaugos ministerija aktyviai dirba siekdama rasti visus reikiamus sprendimus sėkmingam Valstybės gynimo tarybos sprendimo dėl poligonų plėtros įgyvendinimui“, – komentare raštu portalui Lrytas atsakė prezidento komunikacijos grupės atstovai.
„Prezidentas pabrėžia, kad Lietuvos nacionalinio saugumo klausimais turime laikytis vieningai. Šalies vadovas tikisi, kad bus pasiektas platus nacionalinis susitarimas už šį įstatymą balsuojant ir valdančiosios koalicijos, ir opozicijos parlamentarams“, – nurodė jie.
Ir vėl persigalvojo?
Kaip skelbta, sausio pradžioje „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis buvo teigęs, kad naujas karinis poligonas Kapčiamiestyje yra nereikalingas.
„Šiandien esantys poligonai yra nenaudojami pilnu efektyvumu arba apkrova, kokia būtų reikalinga. Kodėl yra pasirinktas Kapčiamiestis ir kodėl žmonės nėra informuoti ir kodėl su žmonėmis nėra diskutuojama? Vėlgi, keistas dalykas“, – tuomet „Žinių radijui“ dėstė parlamentaras.
Vėliau politikas kalbėjo kiek kitaip, nors tvirtino neva niekada neprieštaravęs poligono planams.
„Kiekvienas turime investuoti į gynybą, gynyba garantuoja mūsų valstybės saugumą. Jeigu mes, kaip piliečiai, nesuprantame kas yra gynyba, tai parduokime kaip Grenlandiją Amerikai“, – aiškinosi R. Žemaitaitis, nuvykęs šiuo klausimu pasikalbėti su Lazdijų krašto žmonėmis.
Tiesa, paaiškėjo, kad prieš šį vizitą „aušrietis“ lankėsi Prezidentūroje, kur aptarė aktualijas ir planuojamą poligono projektą. Politiko apsilankymas buvo inicijuotas šalies vadovo patarėjo Frederiko Jansono kvietimu.
Pasisakė kritiškai net ir po pokalbių koalicinėje taryboje
Sausio pabaigoje posėdžiavusi koalicinė taryba taip pat aptarė Lazdijų rajono bendruomenės įtampas keliantį Kapčiamiesčio poligono klausimą – tuomet R. Žemaitaičio kolega Robertas Puchovičius tvirtino, kad valdančioji dauguma pasiekė sutarimą.
„Pakalbėjome apie poligoną, kad vieningai palaikome. Tikimės, kad visi žmonės, kurie dabar yra prieš, bus išgirsti, gaus kompensacijas ir mes galėsime eiti prie poligono, kad jis tikrai tarnautų Lietuvai ir mūsų saugumui“, – tada žurnalistams sakė R. Puchovičius.
Tačiau koalicinės tarybos posėdyje nedalyvavęs R. Žemaitaitis „Žinių radijui“ kalbėjo visiškai kitaip – nebeliko ir anksčiau reikšto palaikymo projektui.
„Mes už poligoną šiandien niekas nebalsuojame, frakcijoje sprendimo nėra priimto. Nepalaikome tol, kol nebus susitarta su visuomene ir bendruomene“, – rytą kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
Šį trečiadienį politikas ir vėl negalėjo pažadėti paramos karinio objekto Kapčiamiesčio apylinkėse steigimui.
„Tai, ką šiandieną girdžiu, kol kas nematau, kad „Nemuno aušros“ frakcija palaikytų būtent Kapčiamiesčio poligoną“, – teigė R. Žemaitaitis.
Politiko nuomone, prieš savaitę KAM pristatytos kompensacijos Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančių sodybų savininkams nėra aiškiai apibrėžtos.
„Po praeitos savaitės aš likau dar labiau nustebęs. Į eterį išleidžiami kažkokie skaičiai, kurie maždaug yra neapibrėžti, pristato, kad yra įstatymas, bet jo mes dar neturime. Apie ką mes čia galime kalbėti? Jums dar mažai susiskaldžiusios visuomenės?“ – kėlė klausimus politikas
