R. Žemaitaitis apie atliekų skandalą: „Man protu neina suvokti, kaip taip galima“

„Tikiuosi, teisėsauga išsiaiškins ir kaltus asmenis nuteis, man protu neina suvokti, kaip galima gamtoje laidoti statybines ir kitas atliekas, aš esu kategoriškai (prieš – ELTA), nes esu net pats keletą žmonių pagavęs ir pridavęs. (…) Tie, kas yra kaltieji, turės sumokėti baudą“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
Praėjusią savaitę parlamentarai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Seimo pirmininką Juozą Oleką dėl T. Domarko pašalinimo iš Seimo Aplinkos apsaugos komiteto.
Anot „aušriečių“ pirmininko, pats T. Domarkas prieš posėdį jam sakė, kad balsuodamas komitete nusišalina nuo klausimų, kurie gali kelti interesų konfliktą, taip pat tikino, kad atsako į visus teisėsaugos klausimus.
„Sakau – (…) komitete turi elgtis taip, kad nebūtų galimybės prisikabinti, net mažiausio pažeidimo“, – teigė R. Žemaitaitis.
Kaip skelbė LRT Tyrimų skyrius, ikiteisminiame tyrime kaip liudytojas T. Domarkas apklaustas praėjusį rudenį.
Skelbiama, jog tyrimą pernai rugsėjį pradėjo Klaipėdos apygardos prokuratūra, aiškindamasi galimą aplinkai padarytą žalą „aušriečio“ tėvui Liudui Domarkui priklausančiame žemės sklype.
Aplinkosaugininkų duomenimis, gamtai galėjo būti padaryta beveik 4,6 mln. eurų siekianti žala.
Prokuratūra nurodė, kad įtarimai dėl milijoninio pažeidimo gamtai buvo pareikšti 14 bendrovės „Redus.LT“ esamų ir buvusių darbuotojų. Tyrimas atskleidė, kad Klaipėdoje įsikūrusi įmonė registruota T. Domarko tėvo name Vieštovėnų kaime, kur netoli ir buvo padaryti pažeidimai.
Be to, kaip rodo LRT Tyrimų skyriaus gauti duomenys, pats parlamentaras, prieš tapdamas Seimo nariu, taip pat turėjo darbinių ryšių su su „Redus.LT“.
Prieš dvejus metus jam, kaip įmonės darbų vykdytojui, buvo skirta piniginė bauda dėl netinkamai atliktų atliekų smulkinimo ir jų sumaišymo su pavojingomis atliekomis darbų. Dėl aplinkosauginių pažeidimų Seimo narys baustas ir 2023 m.
