STT apie inicijuotus BK pakeitimus: duomenų apie galimą neteisėtą atlygį už veikimą Seime neturime

„Šioje situacijoje dėl BK pakeitimų, dėl kurių buvo kreiptasi ir į STT, mes duomenų apie galimą neteisėtą atlygį už veikimą, kuris sukėlė komisijos susidomėjimą, neturime“, – trečiadienį vykusio posėdžio metu kalbėjo R. Kaziliūnaitė.
Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje taip pat dalyvavęs STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Mindaugas Guščius akcentavo, jog yra pastebima prevencijos lobizmo srityje stoka.
„Šiai dienai matome, kad tikrai trūksta prevencijos lobizmo srityje, galbūt ir didesnio parlamento bendradarbiavimo su institucijomis, kai kyla klausimų, ar čia galėjo būti neteisėtas lobizmas, ar negalėjo“, – posėdžio metu kalbėjo M. Guščius.
Kaip skelbta, inicijuotų BK pataisų klausimas Seimo komisijoje buvo svarstomas po to, kai naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) prezidentas Liutauras Labanauskas pateikė Seimui BK pataisas, kurias teisėsauga sieja su asmeniu, šiuo metu figūruojančiu ikiteisminiame tyrime dėl stambaus masto psichotropinių medžiagų laikymo bei gaminimo.
Portalo žiniomis, šis asmuo yra biomedicinos mokslų daktaras Adas Darinskas. Pasak Seimo Antikorupcijos komiteto nario V. Gailiaus, KPB atstovai informavo, kad šis asmuo verslo ir kitais ryšiais yra susijęs su L. Labanausku. Pastarasis „Delfi“ aiškino, kad BK pakeitimai su A. Darinsko situacija visai nesusiję. Jie esą buvo teikiami tam, kad palengvintų darbą gydytojams ir medikai nebebijotų rašyti vaistų receptų.
Savo ruožtu Kriminalinės policijos biuro (KPB) pavaduotojas Saulius Biginas teigė, jog jo atstovaujama institucija siūlymams BK švelninti atsakomybę už narkotinių ir psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą ar gabenimą nepritaria, mat jie, pareigūno teigimu, yra nepagrįsti vertinant neteisėtos narkotikų apyvartos realijas.
„Policijos departamente buvo gautas kvietimas dalyvauti Teisės ir teisėtvarkos komitete organizuojamame pasitarime dėl BK pakeitimo iniciatyvų. Pasitarimo metu KPB atstovai informavo pasitarime dalyvaujančius asmenis, kad nepritaria šiems pasiūlymams dėl to, kad juose išdėstyta argumentacija iš tikrųjų neatitinka neteisėtos narkotikų apyvartos realijų ir objektyvių duomenų. KPB nuomone, jie yra nepagrįsti“, – trečiadienį vykusio Seimo Antikorupcijos komisijos posėdžio metu kalbėjo pareigūnas.
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Tyrimų skyriaus vedėja Areta Miškinienė nurodė, jog įstaiga rengiasi nagrinėti šį klausimą.
„Komisija šiai dienai šio klausimo dar nėra išnagrinėjusi, tačiau įstatymo nustatyta tvarka posėdyje tai bus išspręsta, išnagrinėta. Atitinkamai informuosime raštu“, – kalbėjo A. Miškinienė.
Byla perduota teismui
Antradienį paskelbta, kad prokuratūra teismui perdavė psichotropinių medžiagų neteisėtos gamybos bylą, kurioje vienas iš kaltinamųjų – A. Darinskas.
Prokuratūra informavo, kad baudžiamoji byla, kurioje 3 asmenims, įtariama, veikusiems organizuotoje grupėje ir iš savanaudiškų paskatų siekusiems nusikalstamai praturtėti, pareikšti kaltinimai dėl labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų neteisėtos gamybos, įgijimo, laikymo ir gabenimo, turint tikslą juos realizuoti Airijos Respublikoje, perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Už neteisėtą labai didelio psichotropinių medžiagų kiekio gaminimą, įgijimą, laikymą ir gabenimą numato laisvės atėmimo bausmę nuo 10 iki 15 metų.
Už įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimą arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimą numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 4 metų.
Ikiteisminį tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai. Tyrimą kontroliavo ir koordinavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.