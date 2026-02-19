„Žiūriu į tokio pobūdžio kaltinimus rimtai“: G. Nausėda įvertino paviešintą informaciją apie „aušriečius“

Anot šalies vadovo, K. Žukausko medžiagą turėtų įvertinti teisėsaugos institucijos. Jeigu skelbiama informacija pasitvirtintų – tai turėtų rimtų pasekmių ir dabartinės koalicijos sudėčiai.
„Pirmiausiai, žiūriu į tokio pobūdžio kaltinimus rimtai. Tikiuosi, kad buvo surinkta pakankamai informacijos, kuri leidžia įsitraukti į tolesnę analizę tarnyboms. Tiktai turbūt pati informacija arba jos gavimas dar nereiškia, kad ji tikrai yra visapusiškai patikrinta ir visiškai teisinga“, – kalbėjo prezidentas.
„Jeigu jos (tarnybos – Lrytas) įvertins šitą informaciją kaip svarią ir kaip tikrai atitinkančią tikrovę, tada pasekmės turėtų būti labai aiškios“, – dėstė jis.
G. Nausėda teigė neįsivaizduojąs, jeigu, tarnyboms patvirtinus informaciją, ją valdantieji vertintų kaip dar vieną lašą kantrybės taurėje.
„Aš nebeįsivaizduoju – jeigu dar ir šitas klausimas būtų traktuojamas kaip vis dar kaip papildomas lašas kantrybės taurėje – čia jau nebe lašas, čia jau visas samtis“, – vaizdžiai tarė jis.
„Ir šitą samtį supylus toje taurėje vandens yra sklidina. Man atrodo, tai yra daugiau nei akivaizdu“, – apibendrino G. Nausėda.
Kaip skelbta, šią savaitę apie abejotinus valdančiosios „aušriečių“ partijos finansavimo šaltinius prakalbęs komunikacijos ekspertas K. Žukauskas paskelbė aptikęs schemą, kaip 2024 m. vasarą didelės sumos pinigų galėjo patekti į R. Žemaitaičio vadovaujamos organizacijos biudžetą.
K. Žukauskas įtaria, jog tai – galimai „juodi pinigai“, apsimestinės aukos, kurių bendra suma siekia 130 tūkst. eurų. Jis svarsto, kad partijos nario mokestį mokėjusieji tai darė galimai ne iš savų lėšų.
Komunikacijos specialistas žada surinktą informaciją perduoti teisėsaugai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).
Savo ruožtu portalui Lrytas „aušriečių“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius teigė, kad K. Žukausko paviešinta informacija yra iš piršto laužtos melagienos.
Tiesa, prieš paskelbdamas apie abejonių keliančią finansavimo schemą, šią savaitę K. Žukauskas tvirtino atlikęs ir eksperimentą – jis, apsimesdamas partijos finansininkės kolega, skambino 2024 m. „aušriečiams“ paramą skyrusiems asmenims. Komunikacijos ekspertas pasidalijo 11 pokalbių įrašais, kurie, jo manymu, leidžia abejoti „aušriečių“ finansavimo skaidrumu.
K. Žukauskas ėmėsi tokių skambučių po to, kai prokuratūra vasario pradžioje nutarė nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl „Nemuno aušros“ rinkimų kampanijos finansavimo aplinkybių.
Anot prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo požymių. Pagal Lietuvos įstatymus, baudžiamoji atsakomybė už neteisėtai vykdytą paramą taikoma tik tuomet, jeigu suma viršija 25 tūkst. eurų.
