ELTA glaustai: pasitarimas dėl užsienio politikos Prezidentūroje ir „Nemuno aušros“ finansavimo klausimas

Po ketvirtadienį Prezidentūroje surengto pasitarimo užsienio politikos klausimais šalies vadovas Gitanas Nausėda užsiminė matantis galimybę Lietuvai atstatyti diplomatinius santykius su Kinija laikinųjų patikėtinių lygiu, jei to norėtų ir Pekinas. Jis taip pat pažymėjo, kad Europa kitą savaitę dar metams pratęs Baltarusijos režimui taikomas individualias ir sektorines sankcijas. Ketvirtadienį taip pat pranešta, jog „Nemuno aušros“ frakcija į susitikimą kvies dėl šios partijos finansavimo sausio pabaigoje tyrimą pradėjusios Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovę Liną Petronienę.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Prezidentūroje surengtas pasitarimas užsienio politikos klausimais. Susitikimo metu aptarti su Kinija, Taivanu, Baltarusija bei Ukraina susiję klausimai. Šalies vadovas Gitanas Nausėda akcentavo matantis galimybę Lietuvai atstatyti diplomatinius santykius su Kinija laikinųjų patikėtinių lygiu, jei to norėtų ir Pekinas. Be to, prezidentas pažymėjo, jog per pastaruosius metus bendradarbiavimo su Taivanu potencialas buvo per menkai išnaudotas.
Susiję straipsniai
Todėl, pasak jo, šalies politikai dar diskutuos, kaip ateityje galima plėtoti ekonominį bendradarbiavimą. Kartu jis teigė manąs, jog po susitikimo valdžios atstovams pavyko rasti bendrą poziciją Kinijos atžvilgiu.
Tarptautiniam paralimpiniam komitetui leidus keliems Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti žiemos žaidynėse su savo nacionaline vėliava ir himnu, premjerė Inga Ruginienė atšaukia planuotą kelionę stebėti renginio. Ji teigė nematanti galimybės vykti į šias žaidynes dėl galimų provokacijų, nesąžiningo veikimo. Be to, ministrė pirmininkė akcentavo, jog tokie sprendimai dėl Rusijos ir Baltarusijos žaidėjų neatitinka šios dienos realybės. Pirmą kartą nuo 2014 m. Sočio žaidynių Rusijos sportininkai dalyvaus su savo nacionaline vėliava ir himnu. Pagal Tarptautinio paralimpinio komiteto leidimą, su savo nacionaline vėliava žygiuos šeši Rusijos ir keturi Baltarusijos sportininkai.
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) sausį pradėjus tyrimą dėl „Nemuno aušros“ finansavimo, partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius sako, jog Seimo frakcija į posėdį kvies šios institucijos pirmininkę. Anot politiko, dėl pradėto tyrimo kyla daug neaiškumų. Savo ruožtu VRK nurodė kol kas negavusi frakcijos kvietimo pirmininkei Linai Petronienei atvykti į minėtą posėdį. Tyrimą VRK pradėjo gavus atsakymus iš institucijų ir dalies „aušriečių“ narių. Tyrimo metu vertinama informacija dėl politinės partijos finansavimo, įskaitant rėmimą per trečiuosius asmenis.
Parlamento Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai (TS–LKD) pasitraukė iš darbo grupės, peržiūrinčios Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) valdyseną. Anot konservatoriais Vytauto Juozapaičio, iš įvairių pasiūlymų darbo grupėje paruoštas įstatymo projektas neatspindi nuoseklios LRT valdysenos vizijos. Be to, akcentavo jis, dalis projekte numatytų pakeitimų neatspindi viešojo intereso. Savo ruožtu darbo grupės vadovas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė tokį sprendimą vertinantis kaip normalų opozicijos žingsnį. Parlamento vadovo suburtoje darbo grupėje liko 12 narių. Pagal patvirtintus nuostatus ją turėjo sudaryti 17 narių.
Viešojoje erdvėje kilusias diskusijas dėl „Nemuno aušros“ finansavimo prieš 2024 m. Seimo rinkimus turėtų vertinti atitinkamos tarnybos, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, jei šiuo metu žinoma informacija pasitvirtintų, pasekmės Remigijaus Žemaitaičio vedamiems „aušriečiams“ turėtų būti aiškios. Tai, pasak šalies vadovo, būtų paskutinis lašas besipildančioje kantrybės taurėje. Savo ruožtu „aušriečių“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius viešojoje erdvėje pasirodžiusias diskusijas dėl galbūt neskaidraus finansavimo pavadino „laužtomis iš piršto“.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Muitinės departamento generalinio direktoriaus konkurso atranką laimėjo šiuo metu institucijos vadovo pavaduotoja dirbanti Žaneta Rudaitienė. Kaip Eltai patvirtino Finansų ministerija, šiuo metu yra tęsiamos jos skyrimo procedūros. Jau įvykus ją patvirtinusios komisijos posėdžiui, Ž. Rudaitienė laimėtoja oficialiai negali būti paskelbta, kol nebus gautos reikalingos pažymos iš saugumo ir kitų institucijų – tai galėtų įvykti kovo mėnesį. Atrankos konkursą ministerija paskelbė pernai gruodį, po to, kai iš pareigų atleistas neblaivus prie vairo sulaikytas buvęs vadovas Darius Žvironas. Institucijai šiuo metu laikinai vadovauja Vygantas Paigozinas. Muitinės departamento generalinio direktoriaus kadencijos trukmė yra penkeri metai.
Asociacijos „Investors' Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas mano, kad Lietuva turėtų keisti komunikaciją su užsienio investuotojais. Po susitikimo su Vyriausybė jis teigė, kad bendraujant su potencialiais partneriais, reikia kalbėti ne tik apie regione kylančias grėsmes, bet ir tai, kaip šalis užtikrina investicijų saugumą, bei paskubomis nepriiminėti radikalių verslą liečiančių sprendimų. Verslo atstovas pasiūlė Vyriausybei pradėti komunikacinę kompaniją užsienio žiniasklaidoje, užtikrinti gerą susisiekimą su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, skrydžiais. Asociacijos vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas tuo metu tikino, kad norint skatinti investicijas, Lietuvai reikia siekti efektyvesnio viešojo sektoriaus darbo.
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Europa kitą savaitę dar metams pratęs Baltarusijos režimui taikomas individualias ir sektorines sankcijas, o tai reiškia, kad per artimiausius dvylika mėnesių Lietuvos politika šiuo klausimu nesikeis. Pasak valstybės vadovo, dėl sankcijų pratęsimo jau yra priimtas vieningas susitarimas ambasadorių lygiu. Jis pakartojo, kad visos sankcijos Minsko režimui įvestos labai rimtu pagrindu – Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai slopinant protestus po rinkimų, dėl instrumentalizuotos migracijos. G. Nausėda taip pat pabrėžė, kad A. Lukašenkos sprendimas paleisti dalį politinių kalinių neturėtų kelti jokių iliuzijų, nes yra žinoma, kad tuo pat metu įkalinama daug kitų asmenų. Sankcijas baltarusiškoms trąšoms ES pritaikė 2022-aisiais, Lietuva baltarusiškų trąšų tranzitą per šalį nutraukė 2023 m. vasarį.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Baltarusija paleido iš kalėjimo 69 metų opozicijos politiką Mikolą Statkevičių. Jis paleistas praėjus penkiems mėnesiams, kai atsisakė išvykti iš šalies per JAV tarpininkautą kalinių paleidimą. Ketvirtadienį opozicionieriaus žmona feisbuke pranešė, kad M. Statkevišius grįžo namo. Jos teigimu, jį ištiko insultas, bet dabar jis sveiksta.
Dėl įtarimų netinkamu elgesiu einant viešąsias pareigas suimtas buvęs Didžiosios Britanijos princas Andrew Mountbattenas-Windsoras. Apie tai pranešė Temzės slėnio policija. BBC paskelbė, kad šiandien 66-ąjį gimtadienį švenčiantį A. Mountbatteną-Windsorą policija sulaikė po „išsamaus aplinkybių vertinimo“. Pradėtas tyrimas, pranešta apie atliekamas kratas Berkšyre ir Norfolke esančiuose pastatuose. A. Mountbattenas-Windsoras dar 2019 m. atsitraukė nuo karališkųjų pareigų, kai buvo atskleisti jo ryšiai su teistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu ir paviešinti J. Epsteino kaltintojos Virginia‘os Giuffre teiginiai, kad ji buvo priversta tris kartus turėti lytinių santykių su dabar jau buvusiu princu Andrew, įskaitant du kartus, kai jai buvo 17 m. Karalius Karolis III praėjusių metų pabaigoje atėmė iš savo brolio jo karališkuosius titulus ir apdovanojimus.
Pietų Korėjos teismas pripažino buvusį šalies prezidentą Yoon Suk Yeolą kaltu dėl vadovavimo maištui, kai jis 2024 m. paskelbė karo padėtį, ir nuteisė jį kalėti iki gyvos galvos. Yoon Suk Yeolas 2024 m. gruodžio mėnesį per televiziją transliuotame kreipimesi staiga paskelbė karo padėtį ir pareiškė, kad reikia imtis drastiškų priemonių, jog būtų galima pašalinti „antivalstybines jėgas“ iš Pietų Korėjos Nacionalinės Asamblėjos. 65-erių griežtosios linijos konservatorius vėliau buvo nušalintas nuo pareigų, sulaikytas ir apkaltintas daugybe nusikaltimų – nuo maišto iki trukdymo vykdyti teisingumą. Teisėjas ketvirtadienį pranešė, kad Yoon Suk Yeolui skiriama laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Eksprezidentas savo ruožtu nuolat neigė padaręs ką nors neteisėto. Prokurorai apkaltino jį vadovavus maištui, paskatintam „valdžios troškimo, kuriuo siekta diktatūros ir ilgalaikio valdymo“.