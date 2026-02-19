G. Nausėda atėmė apdovanojimą iš buvusio Ukrainos politiko, nuteisto už kolaboravimą su Rusija

Taip pat valstybės vadovas dekretu įpareigojo D. Tabačniką grąžinti Lietuvos valstybės ordinų kancleriui Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordiną ir apdovanojimo dokumentus.
D. Tabačnikui aukštas Lietuvos valstybės apdovanojimas buvo skirtas 1996 metais. Tuo metu prezidento pareigas ėjo Algirdas Mykolas Brazauskas.
Kaip nurodė prezidento Komunikacijos grupė, D. Tabačnikas buvo apdovanotas kaip buvęs Ukrainos prezidento administracijos vadovas už nuopelnus, plėtojant Lietuvos ir Ukrainos tarpvalstybinius ryšius.
Susiję straipsniai
„Jis šiuo metu yra Rusijos Federacijos, vykdančios karinę agresiją prieš Ukrainą, pilietis. 2024 m. kovo 20 d. Vinicos miesto teismo nutartimi D. Tabačnikas buvo nuteistas už kolaboravimą su Rusija, konstatavus trijų Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnių pažeidimus“, – pažymėjo prezidentūros atstovai.
Jie taip pat pridūrė, kad 2024 m. lapkričio 22 d. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dekretu D. Tabačnikas buvo išbrauktas iš apdovanotųjų Ukrainos valstybės apdovanojimais sąrašo.