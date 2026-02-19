G. Nausėda sako, kad Vokietija laikosi įsipareigojimų: brigada bus dislokuota iki 2027 m. pabaigos

„Vokietijos brigada Lietuvoje bus dislokuota iki 2027 metų pabaigos, nepaisant visų kartais pasitaikančių pasvarstymų arba rezervacijų, Vokietijos kanclerio, gynybos ministro pono (Boriso – ELTA) Pistoriaus nuostatos yra labai tvirtos šituo klausimu“, – ketvirtadienį Prezidentūroje teigė šalies vadovas.
„Ką reikia padaryti Lietuvai – mums reikia įgyvendinti sprendimus, kurie yra susiję su tinkamos infrastruktūros Vokietijos kariams ir karininkams sukūrimu ir tą mes darome netgi šiek tiek aplenkdami planą“, – pridūrė jis.
Prezidentas pažymi, kad Vokietija laikosi savo įsipareigojimų.
„Prisimenu 2022 m., kai dar su buvusiu Vokietijos kancleriu ponu (Olafu – ELTA) Scholzu pasirašėme memorandumą dėl Vokietijos brigados dislokavimo. Esu maloniai nustebintas ir tikrai sužavėtas tuo, kokia yra tęstinė Vokietijos politika ir kaip keičiantis Vyriausybėms įsipareigojimai išlieka labai tvirti“, – sakė jis.
Kaip praėjusią savaitę rašė Vokietijos savaitraštis „Spiegel“, šalies Bundesverui sunkiai sekasi rasti savanorių Lietuvoje dislokuojamai brigadai – ypač mažai norinčiųjų esą yra tarp eilinių: į 203–iąjį tankų batalioną ir 122–ąjį mechanizuotąjį pėstininkų batalioną savanoriškai registravosi tik 28–47 proc. reikiamo karių skaičiaus.
Vidaus naudojimui skirtame dokumente, anot savaitraščio, situacija apibūdinama kaip dar kritiškesnė: į 2 tūkst. pareigybių pagrindinėse pajėgose, pavyzdžiui, artilerijos, žvalgybos ar inžinerijos daliniuose, iki šiol pasisiūlė tik apie 10 proc. reikalingų karių, nors Gynybos ministerija siūlo patrauklias finansines išmokas.
Pasak „Spiegel“, ministerija planuoja imtis priemonių. Be kita ko, 43 tūkst. karių bus išsiųsti informaciniai laiškai, siūlomos išvykos į Lietuvą, nuo dvejų iki vienerių metų trumpinamas minimalus tarnybos laikas.
Bundesveras leidiniui patvirtino savanorių trūkumą, bet pabrėžė, kad tai tik tarpinė padėtis ir ji gali keistis.
Vokietijos Bundestago Gynybos komiteto pirmininkas Thomas Rowekampas teigė norįs įpareigoti Bundesvero karius tarnauti Lietuvoje, jei neatsiras pakankamai savanorių čia dislokuojamai vokiečių brigadai.
ELTA primena, kad Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Gitanas NausėdaVokietijabrigada
Rodyti daugiau žymių