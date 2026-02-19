I. Ruginienė neigia kalbas apie nepasitikėjimą K. Budriu: žmonės atprato matyti užsienio politikoje aktyvesnį premjerą

„Aš tai galvoju, kad galbūt tiesiog atprato žmonės matyti aktyvesnį premjerą užsienio politikoje. Gal dėl to ir kyla įvairių interpretacijų. Bet ministras yra komandos dalis ir, man atrodo, yra tiktai pliusas, kad premjeras domisi visais klausimais“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ kalbėjo Vyriausybės vadovė.
I. Ruginienė aiškino, kad užsienio politikos tema jai yra artima, įdomi.
„Galbūt dėl to, jeigu domiesi ir dalyvauji. (…) vėlgi grįžtame prie geopolitinės padėties, aš manau, labai svarbu yra ne tik vidaus politika, bet ji tampriai tam tikrais klausimais susijusi ir su išore. Tai premjeras turi būti aktyvus visose srityse“, – sakė ji.
Pastaruoju metu I. Ruginienė daug pasisako apie santykių su Kinija normalizavimą. Premjerė mano, kad atidaryti Taivaniečių pavadinimo atstovybę Vilniuje buvo klaida ir sako nematanti problemos, kodėl ji negalėtų būti pervadinta Taipėjaus vardu. Ji šį klausimą žada kelti ir ketvirtadienį Prezidentūroje vyksiančiame pasitarime dėl užsienio politikos.
Savo ruožtu opozicijos atstovai, o ir kai kurie valdantieji, kritikuoja tokius I. Ruginienės pasisakymus. Kalbėdamas apie premjerės svarstymus dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo prezidentas Gitanas Nausėda pažymėjo, kad tai priklauso nuo Taivano, kuris gali pasakyti ir „Ne“.
Užsienio reikalų ministras K. Budrys teigė, jog šiuo klausimu privalu apsaugoti tam tikrus pamatinius principus.
