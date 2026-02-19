K. Budrys išvyko į Kiprą: dalyvaus neformalioje ES Prekybos taryboje

Kaip nurodė ministerija, šioje Taryboje 27 Bendrijų valstybių ministrai aptars ES ir Kinijos prekybos santykius, šiuo metu vykstančias derybas dėl ekonomiškai naudingų laisvosios prekybos susitarimų bei spartesnį ES sutarčių su Indija ir MERCOSUR bloko šalimis įgyvendinimą.
Be to, viena iš aktualių temų – gamybos Europoje išlikimui ir aukštųjų technologijų plėtrai itin svarbių mineralų tiekimo užtikrinimas. Susitikime bus aptartos ES ir JAV derybos dėl kritinės svarbos žaliavų susitarimo ir bendro atsako į Kinijos taikomus ribojimus.
Ministrai taip pat aptars pasirengimą 14-ajai Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų konferencijai, kuri kovą įvyks Kamerūne.
Taryboje taip pat bus keliami klausimai dėl papildomų muitų tarifų taikymo Rusijos ir Baltarusijos importui: geležiai, plienui, neorganiniams chemikalams ir kalio trąšoms.
Neformalus ministrų susitikimas surengtas Kipre, šiai valstybei metų pradžioje perėmus pirmininkavimą ES Tarybai.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Europos Sąjunga (ES)
