Leidykla „Vaga“ kviečia į Vilniaus knygų mugę: literatūriniai debiutai, diskusijos ir gyvi susitikimai su autoriais

Knygų mugė – ne tik naujienų lentynos, bet ir gyvi pokalbiai, diskusijos bei susitikimai, kurie pratęsia knygų gyvenimą už puslapių ribų.
Leidykla „Vaga“, kviečia skaitytojus į prasmingus renginius ir pokalbius su knygų autoriais bei ekspertais.
Vasario 26-ąją Vilniaus knygų mugėje vyks amerikiečių poetės ir eseistės Anne Boyer knygos „Nemirštančios“ pristatymas – jautrus ir intelektualus pokalbis apie gyvenimą su liga, kūną, jo pokyčius ir moters patirtį. Ši knyga – atrama visoms moterims, stojusioms į akistatą su krūties vėžiu. Diskusijoje dalyvaus Daiva Matarevič ir Nacionalinio vėžio centro slaugytoja Jurgita Marcinauskienė, o pokalbį moderuos Kristina Kanišauskaitė-Šaltmerė. Vasario 26 d., 13.00 val., Konferencijų salė 1.2.
Susiję straipsniai
Vasario 27-osios vakarą skaitytojai kviečiami į autoriaus Elyes Hachicha romano „Rašytojas“ pristatymą – tai proga susipažinti su debiutine autoriaus kūryba Lietuvoje. Knyga – atradimas visiems, pasiilgusiems alegorinio, ir be galo poetiško grožinės literatūros kūrinio apie autorių ir jo kūrinį, kuris gali gyventi savo gyvenimą. Renginyje dalyvaus knygos autorius ir knygos vertėja Viltenė Vaitkevičiūtė, diskusiją moderuos Lina Mumgaudytė. Vasario 27 d., 18.00 val., Konferencijų salė 5.5.
Tą patį vakarą Vilniaus knygų mugėje bus pristatyta Indrės Bareikienės knyga „Nebijok, tu normali“. Tai knyga, kuri kelia klausimus ir teikia atsakymus apie savivertę, drąsą būti savimi ir tai, ką reiškia būti moterimi šiuolaikinėje visuomenėje. Tai labai atvira knyga, kurioje skaitytoja ras ir paguodą, ir padrąsinimą nebijoti pradėti gyventi iš naujo. Bet svarbiausia, kad šioje knygoje ji ras save. Pristatyme dalyvaus autorė Indrė Bareikienė ir kitos žinomos Lietuvos moterys. Vasario 27 d., 20.00 val., Konferencijų salė 1.3.
Vasario 27-osios programą pratęs ir britų rašytojos Nadifos Mohamed romanas „Laimės ieškotojai“, kur nagrinėjamos migracijos, tapatybės ir istorinio teisingumo temos. Ši knyga aktuali tiems, kuriuos palietė gyvenimas svetur. Apie knygą diskutuos dr. Linara Bartkuvienė ir dr. Deividas Zibalas, renginį moderuos Audrius Ožalas. Vasario 27 d., 20.00 val., Konferencijų salė 5.5.
Vasario 28-ąją lankytojai kviečiami sulėtinti tempą ir atsigręžti į vidinę pusiausvyrą Donaldo Duškino kvėpavimo meditacijų knygos „Lėtas vėjas“ pristatyme. Meditacijų knygoje kiekvienas atras akimirkos „čia ir dabar“ grožį ir gyventi įkvepiančią energiją. Renginyje dalyvaus autorius Donaldas Duškinas, Vilniaus Geštalto instituto direktorė Brigita Kaleckaitė bei kvėpavimo terapeutė, ajurvedos specialistė Gulera Atajeva. Vasario 28 d., 19.00 val., Rašytojų kampas.
Šeštadienio vakarą Forumo salėje vyks Vaivos Budraitytės knygos „Astrologijos galia: žinojimas, kuris išlaisvina“ pristatymas – pokalbis apie astrologiją kaip savęs pažinimo įrankį. Knyga kurią verta atrasti norintiems pažinti astrologiją iš arčiau. Diskusijoje dalyvaus autorė Vaiva Budraitytė ir Alfas Ivanauskas, renginį moderuos Rugilė Audenienė. Vasario 28 d., 20.00 val., Forumo salė.
Istorijos mėgėjai kviečiami į knygos „Žmonijos aušra: ar tikrai viską žinome apie civilizacijos ištakas?“ pristatymą, kuris skatina permąstyti nusistovėjusius pasakojimus apie žmonijos pradžią. Diskusijoje dalyvaus istorikas Aurimas Švedas, knygos vertėjas Laurynas Barkauskas, renginį moderuos filosofas Laurynas Peluritis. Kovo 1 d., 14.00 val., Forumas.
Kovo 1-osios popietę mugėje vyks ir Gintaro Ignatavičiaus knygos „Istorijų pardavėjas žaliu kostiumu“ pristatymas – gyvas pokalbis apie istorijų galią versle ir kasdienybėje. Šios istorijos – kiekvienam, siekiančiam bendrauti lengviau ir pajusti nuoširdaus bendravimo naudą, kuri padeda parduoti daugiau. Renginyje dalyvaus autorius Gintaras Ignatavičius, istorijų entuziastai Olegas Rimanas, Petras Lisauskas bei Lietuvos pardavimų asociacijos vadovė Radvilė Alijauskaitė. Kovo 1 d., 15.00 val., Konferencijų salė 5.3.
Visomis Vilniaus knygų mugės dienomis – nuo vasario 26 iki kovo 1-osios – leidykla „Vaga“ kviečia apsilankyti stende, susitikti su knygomis, autoriais ir atrasti istorijas, kurios prasidės mugės šurmulyje ir dar ilgai nenutils po jos.
knygynas VagaKnygosKnygų mugė
Rodyti daugiau žymių