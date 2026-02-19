Ministro K. Žuromsko komandą sukrėtus pokyčiams – I. Ruginienės pareiškimas: aptars miškus, bet ne rokiruotę

„Susitikimo (…) reikės dėl turinio – kadangi matau įvairių ginčų dėl Miškų įstatymo, tarp įvairių suinteresuotų šalių, sutarėme su ministru, kad susitiksime artimiausiu metu, kai jis man detaliau pristatys patį įstatymo projektą, plačiau pristatys, kokios pastabos buvo pateiktos, kokia jo yra vizija, kaip jis įsivaizduoja „, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė premjerė.
„Susitikimas bus ne dėl struktūrinių (komandos – ELTA) pakeitimų, bet išimtinai dėl konkretaus klausimo ir turinio“, – tikino I. Ruginienė.
Kaip ji pabrėžė, Miškų įstatymas turės būti keičiamas atsižvelgiant į viešąjį interesą, randant kompromisus tarp skirtingų suinteresuotų šalių.
Su aplinkos ministru premjerė jau buvo susitikusi po to, kai jis atleido už miškų politiką atsakingą viceministrą Edmundą Mačiežą.
„Jeigu ministras galvoja, kad jam reikia keisti vieną ar kitą politinės komandos narį, tai yra jo sprendimas, palaikau jį“, – teigė I. Ruginienė.
Prieš atleidimą iš pareigų E. Mačieža kalbėjo apie tai, kad su jo kuruojama miškų politikos sritimi susiję klausimai yra sprendžiami jam „už nugaros“, teigė besijaučiantis „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų, tuo metu K. Žuromskas teigė, kad viceministras atleistas, nes neteko politinio pasitikėjimo.
Ministro teigimu, buvęs viceministras taip pat nedeklaravo susitikimų su lobistų grupėmis, galėjo būti papirkinėjamas, dėl to ministras kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) bei Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
