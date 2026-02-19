Po K. Žukausko paskelbtos informacijos – R. Puchovičiaus reakcija: „Tokį žmogų galima vadinti tik sukčiumi“

K. Žukauskui žadant turimą informaciją perduoti teisėsaugai bei Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK), vienas „Nemuno aušros“ lyderių, vadovavusių ir 2024 m. rinkimų štabui, tvirtina – viešinamos iš piršto laužtos melagienos.
„Nėra ką komentuoti, melaginga informacija, iš piršto laužta. Šioje vietoje institucijos jau pasisakė, institucijos mus patikrino“, – portalui Lrytas kalbėjo R. Puchovičius, paklaustas apie trečiadienio vakarą paskelbtą K. Žukausko publikaciją tinkle „Substack“.
„Aš jo komunikacijos ekspertu nevadinčiau. Tai yra žmogus, kuris skambinėja žmonėms, apsimetęs kitais žmonėmis, ir apgauna – tai tokį žmogų galima vadinti tik sukčiumi“, – kritikos K. Žukauskui negailėjo „aušrietis“.
Kaip skelbta, atlikęs 2024 m. vasarą į „Nemuno aušros“ sąskaitą vykdytų pavedimų analizę, K. Žukauskas įtaria, jog partiją pasiekė galimai „juodi pinigai“ – apsimestinės aukos, kurių bendra suma siekia 130 tūkst. eurų. Komunikacijos specialistas svarsto, jog partijos nario mokestį mokėjusieji tai darė ne iš savų pinigų.
R. Puchovičius tokius samprotavimus griežtai atmeta ir ragina K. Žukauską „pabaigti šį žaidimą“.
„Reikėtų jau turbūt susitaikyti – partija buvo įkurta, partijai buvo padarytos aukos tikrai savo žmonių noru, jokių grynų pinigų, rusiškų pinigų, įmonių pinigų – ką dar ten mums norėjo priklijuoti – tikrai nebuvo ir nebus. O jeigu ponui Karoliui kažką skauda, kad partija labai nepatinka – tai gali dar pakentėti 3 metus, surinkti savo sekėjus, eiti balsuoti už kitą partiją ir gal kažkas pavyks“, – neslėpdamas susierzinimo sakė R. Puchovičius.
„Kai pasibaigė rinkimai, mus patikrino VRK. VRK tada nustatė kažkokius nedidelius nusižengimus, mes sumokėjome tą nedidelę baudą. Po VRK mus patikrino institucijos, institucijos irgi (pažeidimų – Lrytas) nenustatė. Tai turbūt institucijos jau viską patikrino“, – dėstė jis.
Pernai VRK pripažino, kad Seimo rinkimų kampanijos metu „aušriečiai“ priėmė aukų iš juridinių asmenų bei nuslėpė dalį išlaidų. Pagal surinktus duomenis VRK konstatavo, kad „aušriečiai“ gavo nepiniginių lėšų iš mažiausiai trijų juridinių asmenų. Apskaičiuota, kad „Jozita“ kampanijai skyrė per 2,8 tūkt. eurų, „Tvari statyba“ – maždaug 974 eurus, o „Socium Agency“ – per 2,5 tūkst. eurų.
Tuomet politinė jėga įpareigota dėl šių Rinkimų kodekso pažeidimų į valstybės biudžetą sumokėti per 6,3 tūkst. eurų.
R. Puchovičius akcentavo, jog po VRK patikrinimų K. Žukausko skambučiai partiečiams bei mėginimai surasti kažkokias problemas atrodo juokingai.
„Ponui Žukauskui nepatiko, jis vėl kažką bando parašyti, kad jam nepatinka pavedimai ir jam nepatinka kažkokios apvalios sumos ar dar kažkas. Tai, žinokite, čia atrodo juokingai“, – tęsė „aušrietis“.
„130 tūkst. paaukojo žmonės, kurie sumokėjo už tuos pinigus mokesčius, uždirbo tuos pinigus ir paaukojo. Tai gal tada ponas Žukauskas užsiima kitais darbais? Pavyzdžiui, yra kitos partijos, kurios gauna virš 1 mln. eurų dotacijų. Dotacijų – mokesčių mokėtojų pinigų“, – dėstė jis.
„Gal reikia patikrinti, kur mokesčių mokėtojų pinigai išeina?“ – kėlė klausimus Seimo narys.
Sako, kad tarnybos turėtų tirti ne „aušriečius“, bet K. Žukauską
Tvirtindamas, kad partiją atakuojantis komunikacijos ekspertas skleidžia realybės neatitinkančią informaciją, R. Puchovičius teigė besiviliantis, kad teisėsauga pradės tyrimą K. Žukausko atžvilgiu.
„Tikiuosi, artimiausiu laiku institucijos apsiims (aiškintis – Lrytas) dėl tokio sukčiavimo, dėl tokio kišimosi į politiką ir pradės tyrimą prieš jį“, – dėstė jis.
K. Žukauskas šią savaitę paviešino pokalbius su 11 asmenų, kurie skyrė finansinę paramą „Nemuno aušrai“ prieš 2024 m. Seimo rinkimus. Pokalbių turinys, jo manymu, leidžia abejoti „aušriečių“ finansavimo skaidrumu. K. Žukausko teigimu, bandyta patikrinti prielaidą, kad „Nemuno aušros“ narių skiriamos didelės įnašų sumos, net jeigu tų asmenų pajamos yra nulinės, galėjo būti pinigai iš išorės.
„Kažkoks žmogus, sutaupęs tūkstantį eurų, nusprendė paaukoti partijai ir dabar tam žmogui skambinėja toks ponas Karolis, apsimetinėja, po to viešina jų pokalbius internete. Tai kaip žmonės reaguos kitą kartą?“ – piktinosi „Nemuno aušros“ vicepirmininkas.
„Kai žmogus apsimetinėja Seimo pirmininku ar kitais aukštais pareigūnais, kad kažką įrodyti savo sekėjams – viskas atrodo liūdnai ir blogai šioje vietoje“, – primindamas ankstesnius atvejus, kai K. Žukauskas apsimetė kitais žmonėmis, sakė R. Puchovičius.
Jeigu šią savaitę paviešinta informacija yra melaginga, ar „aušriečiai“ nesvarsto kreiptis į teisėsaugą dėl šmeižto?
„Ne, žinokite. Dabar dėl vieno žmogaus, kuris turbūt neranda darbo, neturi veiklos ir dabar rašinėja visokias nesąmones, mums (...) vaikščioti į policiją, rašinėti kažkokius prašymus, kad pradėtų tyrimą – tikrai mes nematome nei prasmės, nei noro“, – atsakė R. Puchovičius.
Paragino pasidomėti K. Žukausko aplinka
Portalui Lrytas R. Puchovičius neslėpė, jog susiklosčiusi situacija, kai „aušriečiams“ metami vis nauji įtarimai, partiją vargina.
„Žinokite, labai vargina, nes čia toks dalykas. Kai aš atėjau į Seimą, aš atėjau daryti darbų, (...) įstatymus žiūrėti, priiminėti, padėti žmonėms, o ne atsakinėti žurnalistams ar skaityti, ką padarė ponas Žukauskas, nes jo gal šeima susijusi su konservatorių partija ar su kokia kultūros institucija, kur gauna pinigus“, – sakė jis, paragindamas pasidomėti K. Žukausko aplinka.
„Žurnalistai gal tegul patikrina, kodėl Žukauskas taip daro? Paimti jo šeimą sutikrinti, perskambinti jo šeimai – kur, pavyzdžiui, dirba jo sesers vyras, kokias pareigas užima, iš kur pinigus jis gauna? Patikrinkite, gal šioje vietoje atsiras daugiau klausimų“, – siūlymais dalijosi „aušrietis“.
