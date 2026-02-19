Po STT apklausos – G. Nausėdos patarimas G. Paluckui

„Teisiškai viskas formaliai teisinga, tačiau moraliai, manau, kad politikas galėtų nusipelnyti pagarbos ir pats sau, ir pasitarnauti savo partijai, jeigu priimtų sprendimą trauktis ir įrodinėti savo nekaltumą asmeniškai“, – Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje teigė G. Nausėda.
Jis atkreipia dėmesį, kad nors teisiškai nėra jokių kliūčių G. Paluckui toliau likti LSDP nariu, tačiau, pasak prezidento, tai gali mesti tam tikrą šešėlį partijai, kuriai jis atstovauja.
„Teisinis aspektas leidžia Seimo nariui likti ten, kur jis yra, ir nestabdyti savo narystės, jeigu kalbame kol kas apie specialiojo liudytojo statusą, ne apie įtarimų pareiškimą. Tačiau yra moralinis aspektas ir tas moralinis aspektas yra susijęs netgi ne tiek su paties asmens apsigynimu, kiek pirmiausiai su noru nesuteikti problemų ir nemesti šešėlio ant savo partijos, kuriai jis atstovauja, ir, tikiuosi, yra neabejingas jos ateičiai“, – sakė prezidentas.
„Šitoje vietoje jau geriau politikui pasitraukti ir gintis pačiam, įrodyti savo nekaltumą, jeigu taip yra, ir tada jau, kuomet įrodai savo nekaltumą, grįžti į tą partiją ir dirbti toliau. Tai yra moralinis aspektas ir moralinis problemos sprendimo būdas“, – akcentavo jis.
Anksčiau šią savaitę ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sakė, kad ekspremjeras turėtų apsvarstyti savo narystės LSDP stabdymą, tačiau vėliau patikino, kad sprendimą politikas gali priimti pats.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį Eltai teigė, kad tam tikras G. Palucko atsiribojimas nuo partinės veiklos apsaugotų LSDP nuo galimai metamo šešėlio.
Pats ekspremjeras sakė esąs ramus bei tikino, jog įvertins tiek I. Ruginienės, tiek parlamento vadovo raginimus.
Kaip skelbta, G. Paluckas antradienį atvyko į STT, kur buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas.
Anksčiau buvo skelbta, jog jau praėjusią savaitę parlamentarą tarnyba apklausė kaip specialųjį liudytoją ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Kaip tada Eltai nurodė tarnybos atstovė, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir vertinami duomenys, o įtarimai niekam nėra pareikšti.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vadovauta Vyriausybė.
Gitanas NausėdaSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Gintautas Paluckas tyrimai
Rodyti daugiau žymių