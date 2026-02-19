VTEK rinks informaciją dėl galimų atleisto aplinkos viceministro susitikimų su lobistais

„VTEK, vakar (trečiadienio – ELTA) posėdyje apsvarsčiusi gautą informaciją dėl buvusio aplinkos viceministro Edmundo Mačiežos elgesio, galimai neatitinkančio Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatų, nusprendė susirinkti papildomą informaciją ir tuomet spręs klausimą, ar pradėti tyrimą“, – Eltai nurodė VTEK atstovė Virginija Aleksejūnė.
Kaip skelbta, vasario pradžioje, dar eidamas aplinkos viceministro pareigas, E. Mačieža Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje teigė, kad klausimai, susiję su jo kuruojama miškų politikos sritimi, sprendžiami jam „už nugaros“ ir jis jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų.
Po to K. Žuromskas paskelbė, kad viceministro pasisakymai neatitinka realybės, ir konstatavo, jog jo komandos narys prarado pasitikėjimą ir bus atleistas iš pareigų.
Pasak ministro, E. Mačieža stabdė Miškų įstatymo pataisas, o jo pasisakymas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo surežisuotas susitarus su socialdemokratų parlamentaru Audriumi Radvilavičiumi.
Be to, K. Žuromskas teigė, kad buvęs viceministras galėjo nedeklaruoti dalies susitikimų su lobistinėmis organizacijomis, taip pat galėjo papirktas arba kitaip paveiktas interesų grupių, kurioms Miško įstatymo pakeitimai būtų nenaudingi.
Ministras dėl to kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), VTEK bei Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.