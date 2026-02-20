Lietuvos dienaAktualijos

„RADAROM!“ lėšos jau virsta pagalba fronte: pirmasis oro robotų būrys Ukrainą pasieks po dviejų savaičių

2026 m. vasario 20 d. 16:36
Baigiantis antrajai akcijos „RADAROM!“ savaitei, jos metu surinktos lėšos jau virsta konkrečia parama Ukrainai – perkamas pirmasis oro robotų būrys. Jis Ukrainos karius turėtų pasiekti po dviejų savaičių. Šios robotizuotos sistemos padeda saugoti Ukrainos karių gyvybes, stiprina gynybą ir didina efektyvumą fronte.
Šių metų „RADAROM!“ tikslas – sukurti ir perduoti Ukrainai oro ir sausumos robotų būrių, t. y. robotizuotų sistemų, kurios pavojingiausiose zonose gali pakeisti karius, atlikti užduotis nuotoliniu būdu ir sumažinti tiesioginę riziką žmonėms. Visas būrys bus sukomplektuotas etapais – pagal sutarčių pasirašymą, gamybos terminus ir logistiką.
Kokie oro robotai įsigyjami pirmajam būriui? Įsigyjama įranga – sukurta Ukrainoje ir patikrinta mūšio lauke. Pirmasis oro robotų būrys komplektuojamas pagal kelias pagrindines kategorijas, aiškiai apibrėžiant planuojamus kiekius ir lėšų poreikį. Pirmąjį tokio tipo būrį sudaro bepilotis kompleksas bei perimamasis dronas.
Operacinio nuotolio smūginės sistemos „Backfire“ – skirtos itin tiksliems smūgiams priešo užnugaryje (iki 100 km ir daugiau). Sistemos gali veikti sudėtingomis elektroninės kovos sąlygomis ir būti naudojamos pakartotinai. Šiuo etapu įsigyjami 2 vnt. komplektų „Backfire“ ir 2 vnt. komplektų naktinių smūginių dronų „Vampire“ (iš viso 4 vnt. kompleksų) už 144 392 Eur. Perimamieji dronai „STING „ (su naktine kamera) – skirti priešo dronams-kamikadzėms bei žvalgybiniams orlaiviams perimti ir neutralizuoti, taip saugant karius ir kritinę infrastruktūrą.
Šiuo metu perkami 2 vnt. skirtingų komplektų „STING „ už 76 558 Eur. Kad sistemos būtų parengtos naudoti, atskirai numatyta ir papildoma įranga – viena „STINGS“ antžeminė valdymo stotis už 5 582 Eur. Bendra šio įsigijimų etapo suma sudaro 226 532 Eur. Akcija „RADAROM!“ vyksta iki 2026 m. vasario 24 d. Kviečiame prisidėti jau dabar, kad kuo daugiau robotizuotų sistemų kuo greičiau pasiektų Ukrainą. Daugiau informacijos ČIA.
