ELTA glaustai: institucijos ruošiasi galimam potvyniui, AOTD perspėja apie verbavimą

LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Sinoptikams pranašaujant atšilimą bei atlydį, premjerė Inga Ruginienė penktadienį pavedė atsakingoms institucijoms ir tarnyboms iki kitos savaitės pradžios parengti konkrečių priemonių planą galimam potvyniui suvaldyti. Ministrė pirmininkė taip pat pabrėžė, kad tarnybos ir savivaldybės turi būti pasirengusios veikti kaip viena komanda, užtikrindamos, kad sprendimai būtų įgyvendinami nedelsiant. Vyriausybės vadovės teigimu, žmonės turi iš anksto žinoti, kaip elgtis skirtingais atvejais, kur kreiptis pagalbos ir kokių veiksmų imtis siekiant apsaugoti save bei savo turtą.
Artėjant ketvirtosioms karo Ukrainoje metinėms, Vilniuje, šalia Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus, surengta akcija „Put in Jail“. Jos metu pademonstruota dirbtinio intelekto sukurta Rusijos prezidento Vladimiro Putino realaus ūgio figūra su nusikaltėlio uniforma ir antrankiais. Akcija „Put in Jail“ pradėta 2023 metais. Dirbtinio intelekto sukurta realaus V. Putino ūgio figūra buvo pristatyta Lietuvos visuomenei ir patalpinta į buvusio KGB kalėjimo kamerą.
Susiję straipsniai
Ketvirtadienį keliems Lietuvos žurnalistų (LŽS) sąjungos nariams pranešus apie pasitraukimą iš organizacijos, jos vadovas Audrys Antanaitis teigia kol kas sulaukęs tik vieno asmens prašymo nutraukti narystę. Ketvirtadienį apie pasitraukimą iš LŽS pranešė žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė, Rytas Staselis bei Vaidas Pilkauskas. Tiek D. Žeimytė-Bilienė, tiek naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redaktorius V. Pilkauskas, pranešdami apie sprendimą trauktis iš LŽS, paminėjo ir klausimų keliančią organizacijos finansinę padėtį. Vis tik, A. Antanaitis tikino, kad sąjunga neturi išorinių skolų.
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (AOTD) perspėja, kad priešiškų valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybos socialiniuose tinkluose verbuoja gyventojus vykdyti priešiškų valstybių interesus atitinkančias užduotis Lietuvoje. Institucijos teigimu, fiksuojami atvejai, kai asmenys, dažniausiai prisistatantys užsienio piliečių vardais ir pavardėmis, už atlygį prašo platinti etninę nesantaiką kurstančius užrašus. Viename iš pastarųjų AOTD fiksuotų atvejų socialiniame tinkle „Telegram“, verbuojamo asmens prašoma išplatinti skrajutes su užrašu užsienio kalba „Vilnius mūsų“. Už atliktą darbą siūlomas atlygis.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Gyventojai jau gali teikti savo turto ir pajamų deklaracijas Valstybės mokesčių inspekcijai (VMI), tačiau, kaip teigia įstaigos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis, tai daryti reikėtų atidžiai. VMI duomenimis, šiuo metu dar trūksta maždaug 4 proc. informacijos iš darbdavių, tad gyventojai prieš teikdami deklaracijas turėtų pasitikrinti, ar visi duomenys yra tikslūs. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) prezidentės Daivos Čibirienės teigimu, duomenų trūkumas yra didesnis, nei teigia VMI, todėl apie pajamų deklaravimą galvoti dar nereikėtų. M. Endrijaitis savo ruožtu sakė, kad tikslingiausia deklaracijas teikti būtų balandžio mėnesį.
Dalį vežėjų vienijančios asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas sako, jog situacija dėl Baltarusijoje sulaikytų vilkikų vis dar nėra pasikeitusi. Anot jo, transporto priemonės negrąžinamos, o vežėjai toliau gauna sąskaitas už privalomą jų laikymą mokamose stovėjimo aikštelėse. Teigiama, kad jiems taikomas maždaug 120 eurų mokestis už transporto priemonę per parą. Pasak asociacijos vadovo, remiantis naujausia informacija, gauta iš 149 įmonių, Baltarusijoje šiuo metu sulaikyta 1071 transporto priemonė, bet jis toliau tikina, kad realus skaičius gali siekti iki 4 tūkst. „Linava“ bendradarbiauja su institucijomis – jau dukart šiemet susitiko su Užsienio reikalų ministerija, taip pat ketina kreiptis į Europos Komisiją.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
JAV prezidentas Donaldas Trumpas davė Iranui 10–15 dienų laiko pasiekti susitarimą branduoliniame ginče, o Teheranas pagrasino atsaku, jei bus užpultas. „Arba mes pasieksime susitarimą, arba jiems bus blogai“, – sakė D. Trumpas. 10–15 dienų esą yra pakankamas laikas. Derybose kalbama apie Irano branduolinę programą. JAV siekia užkirsti kelią Iranui pasigaminti branduolinį ginklą. Iranas tuo tarp pagrasino „ryžtingu ir deramu“ atsaku, jei bus užpultas. Tokiu atveju „visos regione esančios priešiškų pajėgų bazės, objektai ir turtas (...) taptų teisėtais taikiniais“, sakoma Irano ambasadoriaus JT laiške JT generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui.
Kyjivas pranešė, kad Ukrainoje ir Moldovoje buvo sulaikyta 10 asmenų, įtariamų planavus Maskvos nurodymu nužudyti aukšto rango Ukrainos politinius veikėjus. Skelbiama, kad už tai buvo žadamos iki 100 tūkst. JAV dolerių (85 tūkst. eurų) išmokos. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka teigė, kad buvo išaiškinta organizuota grupuotė, rengusi žinomų Ukrainos piliečių ir užsieniečių užsakomąsias žmogžudystes. Pasak jo, teisėsauga visoje šalyje atliko 20 kratų ir konfiskavo pinigus, ginklus, sprogmenis bei susirašinėjimus su kuratoriais rusais. Paskelbtame pareiškime pažymima, kad kratų metu Ukrainoje buvo sulaikyti septyni asmenys, o dar trys, įskaitant kampanijos organizatorių, buvo sulaikyti Moldovoje. Kyjivas įvardijo tik vieną iš pareigūnų, atsidūrusių įtariamųjų akiratyje – tai Andrijus Jusovas, kuris dirba Ukrainos kariuomenės strateginės komunikacijos srityje ir koordinuoja belaisvių mainus su Rusija.
Inga RuginienėLietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS)Vladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių