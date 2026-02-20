Ketvirtosios karo Ukrainoje metinės Vilniuje bus paminėtos akcija „Put in Jail“

Jos metu bus demonstruojama dirbtinio intelekto sukurta Rusijos prezidento Vladimiro Putino realaus ūgio figūra su nusikaltėlio uniforma ir antrankiais.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius Arūnas Bubnys sako, kad V. Putino režimas tęsia dar Josefo Stalino ir carų laikų poziciją kelti aplinkinėms tautoms skausmą ir kančias, todėl nusipelno teisinio atpildo.
Savo ruožtu tarptautinės akcijos iniciatorius Alkas Paltarokas primena, kad Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) 2023 metų pavasarį Hagoje išdavė V. Putino arešto orderį.
Susiję straipsniai
„Šiuo metu vyksta intensyvus informacinis ir hibridinis karas. Geopolitinių lūžių metu pasaulyje V. Putino, Rusijos Federacijos nusikaltimai yra nuolat fiksuojami ir jie milžiniško mastelio“, – teigė A. Paltarokas.
Akcija „Put in Jail“ pradėta 2023 metais. Dirbtinio intelekto sukurta realaus V. Putino ūgio figūra buvo pristatyta Lietuvos visuomenei ir patalpinta į buvusio KGB kalėjimo kamerą.
Šimtai V. Putino kalinio maketų taip pat išplito visame pasaulyje – nuo Tokijo iki Vašingtono.
Tarptautinis V. Putino arešto orderis išduotas 2023 metų kovo 17 dieną. Rusijos prezidentas įtariamas neteisėtu Ukrainos vaikų deportavimu ir perkėlimu iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federaciją. Arešto orderis yra neterminuotas ir galioja iki gyvos galvos.
Dėl atakų prieš civilinę infrastruktūrą TBT 2024–2025 metais taip pat išdavė naujus orderius Rusijos pareigūnams Sergejui Šoigu ir Valerijui Gerasimovui.
Rusijos karinė invazija į Ukrainą pradėta 2022 metų vasario 24 dieną.