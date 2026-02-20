Lietuvos kariuomenė ir LTG grupė bendradarbiaus stiprinant karinį mobilumą

Kariuomenės vado teigimu, ši sutartis atveria naują Lietuvos kariuomenės ir LTG partnerystės etapą, stiprinant nacionalinį saugumą ir šalies gynybos pasirengimą.
Pasak jo, susitarimas leis efektyviau išnaudoti LTG infrastruktūrą ir techninius pajėgumus karinio mobilumo, logistikos bei sąjungininkų priėmimo užduotims. Taip pat numatyta tobulinti apsaugos planus, organizuoti bendras pratybas ir mokymus bei keistis aktualia informacija saugumo ir gynybos srityse.
LTG generalinis direktorius E. Lazauskas teigia, kad ši partnerystė įtvirtina infrastruktūros, logistikos ir techninių kompetencijų integraciją.
„Kartu su Lietuvos kariuomene siekiame ne tik efektyviai panaudoti turimą infrastruktūrą, bet ir sistemingai stiprinti Lietuvos pasirengimą bet kokioms saugumo situacijoms. (...) Mūsų tikslas – užtikrinti, kad Lietuvos transporto sistema būtų patikima, greita ir pasirengusi veikti kartu su partneriais, įskaitant NATO, kai to labiausiai reikia“, – pranešime cituojamas E. Lazauskas.
Bendradarbiavimas apims ir specifines sritis – karinės technikos remontą, kuro tiekimo, atsarginių dalių sandėliavimą, taip pat bendradarbiavimą kibernetinio saugumo ir kitose srityse.
