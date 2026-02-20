M. Sinkevičius apie R. Žemaitaičio retoriką dėl Kapčiamiesčio poligono: viską parodys balsavimas

„Man nerimą (…) kelia kiti pasikeitę retorikos aspektai dėl Kapčiamiesčio poligono. Mūsų, socialdemokratų, turbūt raudona linija yra tai, kaip mūsų koalicijos partneris elgiasi mūsų šalies valstybingumo, saugumo klausimais“, – Eltai penktadienį sakė partijos lyderis.
„Jeigu mūsų koalicijos partneriai elgsis nevalstybiškai, prieštaraus visuotinai suvokiamam saugumo, gynybos elementui, kuris yra būtinas dabartiniame kontekste, aš manau, kad tai gali turėti labai rimtų implikacijų dėl būsimo darbo“, – akcentavo jis.
Vis dėlto, M. Sinkevičiaus teigimu, situacija realiai įvertinti bus galima tik įvykus balsavimui Seime.
Susiję straipsniai
„Faktorius bus tikras balsavimas (…). R. Žemaitaitis dažnai kaitalioja savo retoriką ir nuomonę. Nežinau, ar taip gaunasi, ar jis keičia tą nuomonę (…), bet man svarbus balsavimas“, – sakė LSDP lyderis.
„Balsavimas viską parodys, kas ką kalbėjo, kas ką sakė“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbta, trečiadienį „Žinių radijo“ laidoje R. Žemaitaitis teigė nemanantis, jog jo vadovaujama Seimo „Nemuno aušros“ frakcija palaikys Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Premjerė Inga Ruginienė tokių koalicijos partnerio teiginių nesiėmė komentuoti bei ragino palaukti balsavimo parlamente.
Kaip anksčiau skelbė Krašto apsaugos ministerija (KAM), planuojamas Kapčiamiesčio poligonas bus padalintas į dvi funkcines zonas, kurių viena bus skirta manevravimui, o kitoje bus įrengtos kovinio šaudymo šaudyklos.
Kapčiamiesčio poligono ir karinio mokymo teritorijos įstatymo projektą ministerija planuoja pateikti Seimo pavasario sesijoje.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas, vyko protesto akcija.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Nemuno aušrapoligonas
Rodyti daugiau žymių