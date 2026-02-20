Po R. Žemaitaičio susitikimo su rinkėjais – piniginė bauda viešąją tvarką sutrikdžiusiai moteriai

Apie tai „Facebook“ penktadienį pranešė pats „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
Šią informaciją Eltai patvirtino ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Aušra Plonytė-Kucharevė. Anot jos, moteriai surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl to, kad ji sausio 21 d. Radviliškyje R. Žemaitaičio susitikimo su rinkėjais metu sutrikdė viešąją tvarką.
„Moteris yra nubausta už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą ir jai skirta 15 eurų bauda. (...) Buvo susitikimas (su rinkėjais – ELTA), jame dalyvavo ir R. Žemaitaitis, ir Seimo narys Mantas Poškus. Kaip aiškina moteris, vyko diskusija ir, anot jos, R. Žemaitaitis kalbėjo netiesą, dėl ko ji replikavo, norėjo dalyvauti diskusijoje, išsakyti savo nuomonę.
Moteris sako, kad galbūt garsiai kalbėjo, vartojo tam tikrus epitetus ir taip sutrikdė renginį“, – pasakojo policijos atstovė.
Anot A. Plonytės-Kucharevės, renginio metu nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą padariusi moteris sutiko su pažeidimu.
ELTA primena, kad šių metų pradžioje per R. Žemaitaičio susitikimus su rinkėjais kilo ne vienas incidentas, juos ėmė vertinti teisėsauga.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, sausio 27 d. Kaune, „Magnum“ verslo centre, rengtas minėto politiko susitikimas su rinkėjais. Renginio dalyvius pasitiko būrelis jaunimo, atvykusio su plakatais, kuriuose skelbiama: „Nelegali parama – nešvari politika“ ar „Teistas antisemitas melagis“.
Kai kurie į susitikimą atvykusieji piktinosi, kad tokioje iniciatyvoje dalyvauja nepilnamečiai, ragino apie tai pranešti vaiko teisių gynėjams.
Gausios policijos pajėgos nepilnamečius išprašė iš pastato. Tiek pareigūnų, tiek jaunimo elgesys sulaukė atgarsių socialiniuose tinkluose, kur dalis vartotojų gyrė jaunimą ir kritikavo juos iš renginio išvariusius „Nemuno aušros“ rėmėjus bei policiją. Jaunuolius iš renginio išprašę pareigūnai, kaip buvo nutarta policijos vidinio tyrimo metu, jokių nusižengimų nepadarė.
Po minėto renginio Kaune policija yra pradėjusi dvi administracines teisenas. Vienas tyrimas pradėtas dėl galimo asmenų teisių apribojimo – dėl savavališkos tikros ar tariamos savo teisės, kurią ginčija kitas asmuo, vykdymo, nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, nepadariusios esminės žalos kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams. Kita teisena pradėta dėl neteisėto trukdymo vaikui naudotis savo teisėmis ir laisvėmis ar kitokios vaiko teises pažeidžiančios veikos.