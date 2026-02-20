R. Kaunas Latvijoje: aptartos abiejų šalių kariuomenių treniruočių galimybės

„Atvykome pasižiūrėti, kaip Latvija įgyvendina šaudyklų treniravimosi zoną. Pakalbėjome su Latvijos gynybos ministru dėl galimybės bendroms treniruotėms Lietuvos ir Latvijos kariuomenėms. Lygiai taip pat tokias bendras treniruotes galėsime organizuoti ir Lietuvoje, naujame poligone, ką jau esame sutarę ir su Lenkija“, – žurnalistams teigė R. Kaunas.
„Kariuomenių vadai derinsis tikslias detales, svarbu, kad yra politinis sutarimas“, – sakė jis, paklaustas, kada būtų organizuojamos abiejų šalių karių treniruotės.
Kaip nurodė Krašto apsaugos ministerija (KAM), Sėlijos karinio poligono plėtra įgyvendinama keliais etapais. Pirmuoju etapu buvo įrengta logistikos paramos zona iki skyriaus dydžio vienetams, amunicijos sandėliavimo vieta, 300 metrų šaudykla, pėstininkų būrio taktinė šaudykla, kulkosvaidžių ir snaiperių šaudyklos, nesprogusių sprogmenų zona. Projekto metu valstybės reikmėms perimta 11 valstybei priklausančių nekilnojamojo turto objektų ir 14 privačių sklypų.
Antruoju etapu numatomas visiškas operacinis pajėgumas ir kolektyvinio mokymo infrastruktūros plėtra, sudarant sąlygas brigados lygmens manevravimui bei didesnio masto NATO sąjungininkų pratyboms.
Anot KAM vadovo, Lietuvai planuojant steigti naują Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų rajone, kaimyninės Latvijos patirtis vystant poligoną laikoma pozityviu ir sektinu pavyzdžiu.
„Latvija, kaip ir Lietuva, suvokia grėsmes, kylančias iš Rusijos imperialistinių ambicijų ir kad tos grėsmės yra realios, todėl stiprina tiek savo kariuomenę, tiek galimybę kariuomenei treniruotis, kas yra ypatingai svarbu. Lietuvoje mes elgiamės taip pat – kuriame naujus poligonus“, – komentavo ministras.
Latvijos gynybos ministras Andris Sprūdas pabrėžė, jog Sėlijos poligonas užtikrina bendrą naudą tiek šalies saugumui, tiek valstybės ekonomikos plėtrai.
„Manome, kad tai yra bendra nauda visiems. Nauda kariams, kurie čia galės treniruotis, nauda NATO bei mūsų žmonių saugumui. Ir, žinoma, tai yra nauda vietiniams, ekonomikai“, – Eltai teigė Latvijos gynybos ministras.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas, vyko protesto akcija.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
