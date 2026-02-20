V. Sinkevičius prakalbo apie du S. Skvernelio kelius

Pirmadienį Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ rinksis į planinį valdybos posėdį. Be tvarkos artėjantiems savivaldybių tarybų rinkimams patvirtinimo, jame, kaip sakė V. Sinkevičius, bus diskutuojama ir dėl S. Skvernelio situacijos.
Ji, kaip pažymėjo politikas, nėra pasikeitusi nuo tada, kai demokratai paskelbė palaikantys savo pirmininką.
V. Sinkevičius taip pat minėjo, kad jokie įtarimai S. Skverneliui nėra pareikšti.
„Pats S. Skvernelis labai aiškiai įvardijo, kad atsakys tiek žurnalistams į klausimus, tiek į teisėsaugos klausimus.
Jis dalyvavo apklausoje, atsakė į teisėsaugos klausimus. Dabar kokia bus tolimesnė eiga, labai sunku pasakyti. Nes pats prokuroras spaudos konferencijoje įvardijo, kad tos kratos buvo tam, kad patikslintų aplinkybes vykdomame tyrime ir jos buvo padarytos ne dėl politikų veiksmų.
Šiuo atveju mes galime tik atsispirti į šią turimą informaciją, kažkokios naujesnės informacijos nėra. Bet faktas, aišku, yra toks, kad ta situacija neišvengiamai susijusi su pačiu S. Skverneliu. Ir čia jau klausimas yra jam“, – „Žinių radijui“ kalbėjo demokratas.
V. Sinkevičius priminė, kad S. Skvernelis spaudai yra sakęs, kad nenori partijai būti akmeniu po kaklu, jog neabejoja, kad politiniai oponentai diskusijose panaudos tą faktą. Esą suprantama, kad būti tokioje padėtyje, kur nei pakartas, nei paleistas, partijos pirmininkui sudėtinga.
„Šioje vietoje, aišku, kad turbūt keliai yra tiktai du. Arba jungti aukštesnę pavarą ir kaip tik proaktyviai komunikuoti, diskutuoti, kalbėti visomis temomis (teisėsauga, aišku, kad dirbs savo darbą ir atliks tą tyrimą), arba, jeigu sudėtinga morališkai tą daryti, tai galimai žengti žingsnį į šoną, ką jis ir bandė kalbėti spaudos konferencijoje. Bet čia yra jo sprendimas. Jis turi pasakyti, kiek jis turi vidinių jėgų savyje, kaip jis mato tą situaciją, kokia situacija yra susijusi su jo šeima, juo pačiu. Šiuo atveju, kaip sakiau, bendruomenė yra išreiškusi jam pasitikėjimą. Bet mes, aišku, atsispirsime nuo tolimesnių jo sprendimų“, – komentavo vienas demokratų lyderių.
Specialiųjų liudytojų statusas – dviem parlamentarams
Tiriant galimą itin didelio masto korupciją, STT praėjusią savaitę atliko kratas Seime Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio S. Skvernelio ir konservatorių frakcijai priklausančio Kazio Starkevičiaus kabinetuose. Kratos atliktos ir šių politikų namuose.
Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis vėliau teigė, kad procesiniai veiksmai minėtų politikų atžvilgiu atlikti, siekiant patikrinti versiją, ar, kaip įtariama, nusikalstami veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
S. Skvernelis tyrime apklaustas kaip specialusis liudytojas. Teisėsauga taip pat organizavo ir K. Starkevičiaus, kaip specialiojo liudytojo, apklausą, tačiau, kaip pranešė žiniasklaida, politikas esą atsisakė duoti parodymus.
Parlamentaras S. Skvernelis tvirtina esantis ramus, nes, jo teigimu, pats nieko nusikalstamo nepadarė. Savo ruožtu K. Starkevičius pranešė laikinai stabdantis narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje.
Didelio masto korupcijos byla
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Anot prokuratūros, šiuo metu įtariamųjų skaičius padidėjo iki 14 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
