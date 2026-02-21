D. Nausėdienė: apie Ukrainos ateitį Europoje ir Europos – Ukrainoje būtina kalbėti jau šiandien

„Šiandien visi bendromis jėgomis toliau keliame šviesią viltį, kad vieną dieną Ukrainos žmonės, Europos ir pasaulio gyventojai skirtinguose kontinentuose, paliesti Ukrainos karo padarinių, pagaliau atgaus prigimtinę kiekvieno žmogaus teisę gyventi taikoje. Galės vystyti konstruktyvų dialogą, jaustis saugūs ramybėje kurti savo gerovę. Apie Ukrainos ateitį Europoje ir Europos – Ukrainoje, apie visus pažangius procesus, kuriais tikime, būtina kalbėti jau šiandien“, – šeštadienį Vilniuje, Ukrainos centre vykusio tarptautinio forumo metu kalbėjo D. Nausėdienė.
Pirmoji šalies ponia taip pat akcentavo, kad Ukrainos atkūrimas pirmiausia yra žmonių atkūrimas – jų pasitikėjimo, tapatybės, gebėjimo kurti ir bendradarbiauti stiprinimas. Anot jos, tvarus atsigavimas prasideda nuo švietimo, kultūros, akademinių ryšių ir bendruomenių telkimo.
Kalbėdama apie Ukrainos centro veiklą, D. Nausėdienė pabrėžė, kad per ketverius metus čia nuosekliai kuriama atvira ir gyva bendrystės erdvė, kurioje susitinka akademinė bendruomenė, diplomatai, nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės.
„Vieningais mūsų veiksmais VDU Švietimo akademija tapo humanizmo citadele. Įkūrus Ukrainos centrą, pastarasis tapo ne tik saugia edukacine ir kultūrine erdve ukrainiečių vaikams bei jaunuoliams, kurių augimas negalėjo palaukti, būti atidėtas ar nukeltas į ateitį, bet ir kai kuo daugiau – visų kartų tobulėjimo garantu, skirtingų kultūrų integracijos židiniu ir varikliu. Didžiulės bendražmogiškos pastangos buvo sudėtos į tai, kad ukrainiečių pabėgėlių bendruomenė atlaikytų žiaurų ir kompleksinį agresoriaus spaudimą“, – kalbėjo pirmoji ponia.
Pasak D. Nausėdienės, Ukrainos centras šiandien yra bendra atvira erdvė akademiniams mainams, kultūriniam dialogui ir praktiniam bendradarbiavimui, kurioje gimsta ilgalaikiai sprendimai Ukrainos atstatymui. Čia stiprinama lyderystė, pasitikėjimas ir tarpkultūrinis dialogas – vertybės, kurios taps kertinės atkuriant šalį po karo.
Sostinėje vykusio forumo, skirto paminėti ketvirtąsias karo metines, taip pat akcentuotas trišalis Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos akademinis bendradarbiavimas. Pasirašytas memorandumas tarp Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto ir Lenkijos Silezijos universiteto, kuris stiprins akademinius mainus ir plėtos praktinę partnerystę, prisidedančią prie ilgalaikio Ukrainos atsigavimo bei regioninio bendradarbiavimo.
Forumo atidarymo kalbas sakė D. Nausėdienė, vaizdo įrašu dalyvius pasveikino Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Ukrainos ambasadorė Lietuvoje Olha Nikitchenko.