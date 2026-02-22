Lietuvos dienaAktualijos

Akcijoje „RADAROM!“ Ukrainai jau surinkta daugiau nei du milijonai eurų

2026 m. vasario 22 d. 10:07
Nacionalinėje paramos akcijoje Ukrainai „Radarom!“ surinkta per 2 mln. eurų. Surinktos lėšos yra skiriamos Ukrainos gynybai – robotų būriams, kurie padeda vykdyti logistiką ir evakuoti sužeistuosius iš pavojingiausių vietų.
Vasario 22 d. 9 val. duomenimis, akcijoje buvo paaukota 2 015 307 eurų.
Šių metų „RADAROM!“ tikslas – sustiprinti Ukrainos pajėgumus sprendimais, kurie veikia ten, kur žmogaus galimybės ribotos: robotizuotos gynybos, logistikos ir medicininės evakuacijos sistemos leidžia greičiau reaguoti, mažina riziką kariams ir padeda išsaugoti gyvybes.
Lietuvos gyventojų suaukotos lėšos jau virsta konkrečia parama Ukrainai – šiuo metu perkamas pirmasis oro robotų būrys, kuris Ukrainos karius turėtų pasiekti po dviejų savaičių. Apie sukomplektuotą pirmąjį perkamą robotų būrį daugiau informacijos skaitykite čia.
Prie akcijos aktyviai jungiasi ne tik Lietuvos žmonės, bet ir verslai. Akciją palaiko ir remia AB „Telia Lietuva“, UAB „Light Conversion“, UAB „Eugesta“, UAB UAB „Lonas“, AB „Linas Agro“, „Hnit-Baltic“, UAB „Citybee solutions“, UAB „Sakalas“ ir kiti. Įvairiomis sumomis akciją jau parėmė per 130 įmonių ir organizacijų.
Prisidėti prie akcijos galima:
telefonu 1483 (auka – 5 Eur), internetu radarom.lt, per „PayPal“: mes@stipruskartu.lt
Akcija truks iki vasario 24-osios – ketvirtųjų Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą metinių dienos. Šią dieną LRT eteryje pakvies į visą dieną truksiantį telemaratoną „Radarom. Kova nesibaigė“. Jo metu vyks specialios transliacijos, o dienos pabaigoje laukia du koncertai, kurių pabaigoje paaiškės, kiek pavyko paaukoti Ukrainai ketvirtą kartą vykstančios akcijos metu.
Nacionalinę paramos akciją „Radarom!“ organizuoja LRT, „Stiprūs kartu“, „Laisvės TV“ ir „Blue/Yellow“. Specialieji partneriai: „Delfi“ iniciatyva „Saugu“, „Lrytas“ iniciatyva „Saugumo kodas“, „15min“.
