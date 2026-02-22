Neblaivus vairavęs buvęs muitinės vadovas D. Žvironas pateikė apeliacinį skundą

„Vasario 10 dieną buvo gautas apeliacinis skundas, jis išsiųstas į apeliacinę instanciją“, – Eltą informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.
D. Žvironas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti. Jei aukštesnės instancijos teismas nuspręstų, kad teisenos nutraukti negalima, prašoma panaikinti skundžiamą nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.
Apylinkės teismas nagrinėjo D. Žvirono skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pernai spalį priimto nutarimo.
Už vairavimą neblaiviam policija D. Žvironui skyrė 850 eurų baudą ir metams atėmė teisę vairuoti transporto priemones.
Vairuotojas teigė, kad nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes tiek tyrimo, tiek bylos nagrinėjimo metu buvo padaryti esminiai Administracinių nusižengimų kodekso ir kitų teisės aktų pažeidimai, turėję tiesioginės įtakos sprendimo teisėtumui ir priimtos išvados pagrįstumui. Jie esą visiškai nebuvo vertinti ir nagrinėti, nagrinėjant bylą ne teismo tvarka.
Teisėjas Justas Pažarskis sausį paskelbė, kad pareiškėjo argumentai dėl procedūrų buvo atmesti kaip nepagrįsti, teismui nekilo abejonių dėl surinktų įrodymų patikimumo.
Vienas policininkų liudijo, kad D. Žvironas geranoriškai sutiko pūsti į alkoholio kiekio matuoklį. Per posėdį taip pat buvo peržiūrėti policijos pateikti vaizdo įrašai.
Pernai liepos 24-ąją Vilniuje, Verkių gatvėje, prie vairo sustabdytam D. Žvironui buvo nustatytas 0,67 prom. girtumas. Tai lengvas girtumo laipsnis. Įvykio metu muitinės vadovas atostogavo.
Po įvykio Finansų ministerija sudarė komisiją dėl sustabdyto Muitinės departamento vadovo. Rugpjūčio pabaigoje D. Žvironas buvo atleistas iš pareigų.
ELTA primena, kad 2021 metų birželį laimėjęs konkursą, D. Žvironas į Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigas buvo paskirtas pirmai kadencijai.