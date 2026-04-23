Už seniūnės apšmeižimą I. Gajauskaitei siūloma skirti 5 tūkst. eurų baudą

Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose ketvirtadienį baigta nagrinėti baudžiamoji byla dėl šmeižimo, kurioje I. Gajauskaitė kaltinama šmeižusi valstybės tarnautoją, Meškuičių seniūnijos seniūnę Jolantą Baškienę.
Per baigiamąsias kalbas prokurorė pasiūlė skirti kaltinamajai baudą, tačiau kaltinamoji neišgirdo minėtos informacijos, nes paliko teismo posėdžių salę, pranešė teismas.
I. Gajauskaitė kaltinama, kad 2025 m. balandžio 13 d. per socialinius tinklus paskleidė tikrovės neatitinkančią, paniekinančią, pažeminančią informaciją, kuri yra pakertanti pasitikėjimą ja, kaip asmeniu bei kaip valstybės tarnautoja, taip pat šmeižė valstybės tarnautoją, Meškuičių seniūnijos seniūnę, J. Baškienę. Kaltinamoji teigė, kad seniūnė už kyšį neteisėtai iš jos tėvų atėmė dirbamos žemės plotą, pavogė žemę, kuri turėjo būti užpilta kelkraščiuose, išasfaltavus gatvę, ir kaltino seniūnę nužudžius jos šunį ir katę.
Prokurorė baigiamojoje kalboje nurodė, kad I. Gajauskaitė per ikiteisminį tyrimą ir teisme savo kaltės nepripažino. Kaltinamoji neneigė faktinių aplinkybių, tačiau neigė, kad savo pasisakymais šmeižė Meškuičių seniūnę. I. Gajauskaitė teigė, kad ji išsakė savo nuomonę.
Tačiau I. Gajauskaitei dar 2021 m. buvo pranešta, kad valstybinės žemės nuomos klausimus sprendžia ne seniūnija, o Nacionalinė žemės tarnyba. Miestelio kelių tvarkymo klausimus sprendžia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos specialistai.
Pasak prokurorės, vertinant kaltinamosios pranešimų turinį, jos vartojamą intonaciją, nukentėjusiosios atžvilgiu vartojamų epitetų turinį, akivaizdu, kad I. Gajauskaitės paskleista informacija yra niekinančio, žeminančio pobūdžio. Prokurorė nurodė, kad teiginiai, kuriais J. Baškienė kaltinama, korupciniais ryšiais ir sprendimu, pakerta pasitikėjimą ja, kaip valstybės tarnautoja.
Per baigiamąją kalbą nukentėjusioji J. Baškienė sakė, kad ji tiki teisingumu ir nori, kad kaltinamoji būtų nubausta ir padėkojo teismui už kantrybę.
Kaltinamoji I. Gajauskaitė per baigiamąsias kalbas nepasisakė, nes prokurorei baigiant kalbą, paliko teismo posėdžių salę. Be to, prieš išeidama nurodė, kad ji jau viską pasakė.
Šiaulių apylinkės teismas nuosprendį skelbs gegužės 14 d.
ELTA primena, kad I. Gajauskaitė yra jau nuteista kitoje byloje dėl pasikėsinimo organizuoti riaušes ir kitus nusikaltimus. Jai skirta 75 parų arešto bausmė, tačiau nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs.
Ši baudžiamoji byla I. Gajauskaitei iškelta po to, kai ji kandidatuodama į Seimą 2024 m. spalio 8 d. socialiniuose tinkluose paviešino beveik 34 min. trukmės vaizdo ir garso įrašą, kuriame kvietė smurtauti prieš 2024 metų spalio 11 dieną Vilniuje, buvusio Lukiškių kalėjimo teritorijoje, vyksiančių Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir sąrašų lyderių debatuose dalyvaujančius ir juos organizuojančius asmenis.
Vaizdo įraše I. Gajauskaitė ragino žmones į Seimo rinkimų debatus pasiimti su savimi beisbolo lazdas, šakes, dalgius ir juos panaudoti „susidorojimui“. Moteris teigė, kad minėti debatai „gali baigtis tokiomis riaušėmis, kad dar Lietuva nematė“, vėliau ji ragino „nelikti abejingais ir patiems padaryti teisingumą“.
Teismas šiuos veiksmus įvertino kaip siekį išprovokuoti riaušes.
I. Gajauskaitė į Seimą 2024 m. kandidatavo Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) sąraše, kuriame buvo įrašyta 42 numeriu.