R. Kaunas: Lietuvos interesas – sparti Europos gynybos pajėgumų plėtra papildant, o ne dubliuojant NATO

Kaip nurodė Krašto apsaugos ministerija (KAM), R. Kaunas pabrėžė, kad JAV išlieka vienu iš esminių Lietuvos ir viso regiono saugumo garantu, taip pat akcentavo būtinybę užtikrinti sąžiningą naštos pasidalijimą ir Europos valstybių atsakomybę didinti investicijas gynybai.
„Transatlantinis ryšys yra viena iš kertinių mūsų saugumo architektūros dalių. JAV šiandien reikia stiprių sąjungininkų ir partnerių bei stiprios europinės NATO dalies. Todėl Lietuvos interesas yra sparti Europos gynybos pajėgumų plėtra papildant, o ne dubliuojant NATO struktūrą. Matome, kad JAV tęsia savo įsipareigojimus, įskaitant tolesnį pajėgų buvimą Lietuvoje, todėl siūlau atsiriboti nuo skambių antraščių ir susitelkti ties bendru darbu, užtikrinant mūsų visų saugumą“, – pranešime cituojamas ministras.
Susitikime taip pat aptartos Europos Sąjungos (ES) finansinės priemonės, skirtos gynybos projektams. Politikai sutarė, jog būtina užtikrinti spartesnį ir efektyvesnį šių iniciatyvų įgyvendinimą, siekiant stiprinti regiono šalių atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms, ypač oro gynybos srityje.
Be to, kaip nurodė ministerija, aptartas Europos gynybos pramonės klausimas, pabrėžiant būtinybę didinti ES gynybos pramonės gamybos pajėgumus.
„Lietuva rimtai žiūri į savo pareigą – saugoti vieną ilgiausių ES Rytinio Flango sausumos atkarpų. Europos Komisija, padėdama stiprinti Lietuvos gynybos pajėgumus, prisideda ne tik prie Lietuvos ir visos Europos gynybos stiprinimo, tačiau ir prie europinio NATO ramsčio kūrimo“, – pranešime cituojamas eurokomisaras
Vizito metu eurokomisaras kartu su ministru apžiūrėjo neseniai poligone atidarytą JAV kariams Lietuvoje skirtą karinę infrastruktūrą, taip pat plačiau susipažino su Lietuvoje esančių JAV pajėgų veikla – amerikiečiai pristatė savo misiją, pasidalijo patirtimi ir įžvalgomis apie tarnybą mūsų valstybėje.
Eurokomisarui taip pat pristatytos Lietuvos kariuomenės naudojamos dronų bei antidroninės sistemos.
