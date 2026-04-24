Vyskupų konferencija: deleguojant R. Ruškytę į LRT tarybą, vadovautasi įstatymų numatyta tvarka

„Paklausta, ar sutiktų kandidatuoti į LRT tarybos narius, Ramutė Ruškytė informavo, kad – jei būtų išrinkta – atsisakytų politinio pasitikėjimo pareigų Teisingumo ministerijoje, nes jos pagal įstatymą nederėtų su naujomis pareigomis LRT taryboje. Deleguota į LRT tarybą, ji pranešė atsistatydinanti iš ministro patarėjos pareigų“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė LVK.
„Ramutė Ruškytė yra plataus profilio teisininkė, turinti kelių dešimtmečių patirtį, buvusi Konstitucinio teismo teisėja, tad jos žinios ir reputacija nekelia abejonių. Ji niekada nebuvo jokios politinės partijos nare ir nedalyvavo politinių partijų veikloje“, – pabrėžiama atsakyme.
R. Ruškytė pernai spalį prisijungė prie R. Tamašunienės komandos ir patarinėja jai baudžiamosios justicijos bei konstitucinės ir administracinės teisės klausimais.
Socialdemokratas atsakė, ar jiems iš tiesų svarbūs protestai dėl LRT: pasigendame vieno
Šiuo metu galiojantis LRT įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo tarybos nariais negali būti Seimo, Vyriausybės, Radijo ir televizijos komisijos nariai, taip pat asmenys, sutartiniais ryšiais susiję su radijo ar televizijos stotimis, taip pat dirbantys LRT.
Teisingumo ministerija penktadienį nurodė, kad R. Ruškytė atsisako politinio pasitikėjimo pareigų ministerijoje.
Anot ministerijos, pasiūlymo iš LVK R. Ruškytė sulaukė pernai, o LRT taryboje dirbti ji turėtų pradėti gegužės 20 d.
Ji nuo 2005 m. iki 2014 m. buvo Konstitucinio Teismo (KT) teisėja.
ELTA primena, kad dabartiniame įstatyme numatoma, kad LRT tarybą turėtų sudaryti 12 narių, tačiau iš jos atsistatydinus prezidento paskirtam Giedriui Jucevičiui, šiuo metu sudėtyje yra 11 narių. Šalies vadovas Gitanas Nausėda kiek anksčiau teigė ketinantis į jo vietą skirtį tokį asmenį, kuris nebūtų susijęs su politinėmis partijomis.
Tarybą sudaro po keturis prezidento, Seimo ir visuomeninių organizacijų skirti asmenys.
Naujus tarybos narius iki gegužės vidurio be Vyskupų konferencijos turi paskirti ir kitos visuomeninės organizacijos: Lietuvos mokslų taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos švietimo taryba.