Naujausia apklausa: gyventojai labiausiai pasitiki G. Nausėda, toliau rikiuojasi A. Tapinas ir R. Žemaitaitis

Kovo 19 – 30 dienomis atlikto tyrimo metu gyventojų teirautasi, kuriais Lietuvos visuomenės veikėjais jie labiausiai pasitiki. Pavardes respondentai įvardijo patys. Iš viso respondentai paminėjo 118 visuomenės veikėjų, kai prieš 3 mėnesius tokių asmenų jie įvardijo šiek tiek daugiau – 128.
Dešimtadalis (10,4 proc.) tyrimo dalyvių nurodė, kad labiausiai pasitiki prezidentu G. Nausėda. Visgi pernai gruodį taip manantys teigė kiek daugiau – 13 proc. – apklaustųjų.
Antroje vietoje – žurnalistas Andrius Tapinas. Juo kovą labiausiai pasitikintys įvardijo 6,9 proc. gyventojų, gruodį taip teigė 8 proc. respondentų.
Beveik tiek pat apklaustųjų (6,7 proc.) nurodė labiausiai pasitikintys „Nemuno aušros“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu. Prieš tris mėnesius tokių buvo 9 proc.
Toliau rikiuojasi Seimo narys Ignas Vėgėlė – šį politiką, kaip visuomenės veikėją, kuriuo labiausiai pasitiki, nurodė 6,2 proc. gyventojų, gruodį taip manė perpus mažiau – 3,1 proc. respondentų.
Į penketuką pateko buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ją praėjusį mėnesį įvardijo 6,1 proc. apklaustųjų, gruodį – 5,3 proc.
Šeštoje vietoje rikiuojasi ekspremjerė, konservatorė Ingrida Šimonytė. Vykdytos apklausos metu ja labiausiai pasitikintys teigė 5,2 proc. gyventojų, prieš tris mėnesius taip galvojo 5,5 proc.
Toliau – konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas (kovą labiausiai pasitikėjo 4,8 proc., gruodį 3,7 proc.), buvęs prezidentas Valdas Adamkus (kovą labiausiai pasitikėjo 4,1 proc., gruodį 5 proc.), buvęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis (kovą labiausiai pasitikėjo 4 proc., gruodį 7 proc.).
Dešimtoje lentelės vietoje – premjerė Inga Ruginienė. Kovą ja labiausiai pasitikėjo 3,4 proc. atsakiusiųjų, gruodį – 5,4 proc.
Tiesa, trys iš dešimties apklaustųjų atsakė, kad nėra tokių visuomenės veikėjų, kuriais jie labiausiai pasitiki.
Lyginant su 2025 m. gruodį atlikta apklausa, į šį patikimiausių šalies visuomenės veikėjų sąrašą papildomai pateko Seimo narys Vytautas Sinica, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Mažiau nei ankstesnėse apklausose buvo paminėti 3 politikai – buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius
Landsbergis, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė ir Seimo narė Agnė Širinskienė.
Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1009 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 110 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
