Staigus posūkis P. Gražulio byloje dėl LGBTQ asmenų niekinimo – teismas panaikino nuosprendį

Politikas visiškai išteisintas.
„Petrą Gražulį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Civilinius ieškinius palikti nenagrinėtus, proceso išlaidų nepriteisti“, – paskelbė teisėjas Justas Namavičius.
Teismas paskelbė, kad P. Gražulio viešai išsakytos frazės buvo niekinančio ir įžeidžiančio pobūdžio, tačiau šie pasisakymai negali užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
P. Gražulio advokatas nemato nieko blogo paniekoje prieš LGBTQ bendruomenę: jis turi teisę nemėgti
„Pakankamai akivaizdu, kad kad tokio pobūdžio žeminančio ir paniekinančio pobūdžio pasisakymai iš tikrųjų, kad ir kaip mes saviraišką gerbiam, bet čia Konstitucija nesaugo. Ir pačioje Konstitucijoje numatyta, kad žeminančio, įžeidžiančio asmens orumą ar diskriminacinio pobūdžio teiginiai jie neapima saviraiškos laisvės. Konstitucinis Teismas yra pasakęs, kad kitų asmenų konstitucine teises reikia gerbti epitetus vartojant. Kodėl vis dėlto išteisintas? Ne kiekvienas poelgis, kuris smerktinas, jis turi būti ir kriminalizuotas. Kad yra įžeidžiančio ir niekinančio pobūdžio teiginiai, mums abejonių nekyla. Mes matom itin neigiamą požiūrį į tam tikras seksualinių pobūdžio grupes, jis tokią gyvenseną atmeta.(..) Forma baisi, bet turinys toks – neapykantos, diskriminacijos skatinimo iš turinio nelabai matyti“, – sakė teisėjas J. Namavičius.
Jis paaiškino, kad baudžiamajai atsakomybei kilti neužtenka vien įžeidžiančio, niekinančio pobūdžio pareiškimo, jeigu jame nėra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio neapykantos ar diskriminavimo skatinimo, kuriuo galėtų kilti grėsmė saugomam objektui.
Vilniaus apygardos teismas pernai spalį P. Gražulį pripažino kaltu dėl LGBTQ asmenų niekinimo ir skyrė jam 10 tūkst. eurų piniginę baudą.
Teisėjų kolegija bylą peržiūrėjo pagal du skundus – nuteistojo ir jo advokato.
Apeliacinio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart.
P. Gražulis buvo nuteistas už tai, kad, būdamas Seimo nariu, 2022 m. gegužės 26 d. Seimo patalpose, pasibaigus Seimo posėdžiui dėl civilinės sąjungos įregistravimo, filmuojant ir į eterį transliuojant televizijų kameroms galimai viešai tyčiojosi ir niekino žmonių grupę – LGBTQ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos.
Bylos duomenimis, kaltinamasis vartojo tokias frazes, kaip „Lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas“, „Iš kur tie pederastai atsirado? Čia išsigimimas“, „Jūs platinate venerines ligas“, „Ir su ožkom, ir lavonais, su vaikais, su vyrais“, „Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas. Jūs esate išsigimęs“, „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“.
Pats P. Gražulis kaltės nepripažino ir teigė, kad tiesiog citavo Šventąjį Raštą.
Prokuratūra ir nukentėjusieji šį Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį per tris mėnesius dar galės skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
P. Gražulis į nuosprendžio paskelbimą teisme nebuvo atvykęs.
Ingrida Steniulienė (ELTA)
