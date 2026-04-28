I. Ruginienė paskyrė Lietuvos atstovus į Venecijos komisiją: jais tapo E. Spruogis ir A. Drigotas

2026 m. balandžio 28 d. 10:52
Premjerė Inga Ruginienė pasirašė potvarkį, kuriuo į Venecijos komisiją deleguoja Konstitucinio Teismo (KT) teisėją Artūrą Drigotą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) pirmininko pavaduotoją Ernestą Spruogį, antradienį pranešė Vyriausybės kanceliarija.
A. Drigotas paskirtas nuolatiniu nariu, o E. Spruogis – pakaitiniu. Jų kandidatūras Vyriausybės vadovei pateikė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
„Lietuvai svarbu būti aktyvia ir patikima partnere formuojant teisės viršenybės standartus Europoje. Deleguodami tokius aukštos kompetencijos teisininkus, stipriname ne tik savo valstybės institucijų autoritetą, bet ir prisidedame prie kokybiškesnės teisėkūros tarptautiniu mastu“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
A. Drigotas turi beveik 24 metų darbo patirtį LVAT. Jis yra baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dirbęs antstoliu, Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo teisėju ir šio teismo pirmininku, taip pat ėjo pareigas Teisingumo ministerijoje bei Vilniaus apygardos teisme. Be to, jis yra Mykolo Romerio universiteto lektorius.
Kovą A. Drigotas buvo paskirtas KT teisėju, į šias pareigas jį delegavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
E. Spruogis yra M. Romerio universiteto docentas. 2008–2021 metais jis dirbo Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėju. Nuo 2021 m. paskirtas LVAT teisėju, o nuo 2023 m. eina šio teismo pirmininko pavaduotojo pareigas.
Venecijos komisija yra Europos Tarybos patariamasis organas, vienijantis nepriklausomus konstitucinės teisės ekspertus iš įvairių šalių. Nors ji nėra Europos Sąjungos institucija, jos išvados ir rekomendacijos plačiai vertinamos bei naudojamos kaip objektyvus, nepolitinis teisėkūros vertinimo standartas.
