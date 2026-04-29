G. Landsbergis sako nesuprantantis, kur link eina partija

„Gal atstumas, gal kitos problemos neleidžia man tiksliai suprasti, kur link eina partija. Tai nėra tiesioginė kritika, gal tik išraiška neaiškumo dėl mūsų (partijos – ELTA) pozicijos dėl Seime pateiktos Konstitucijos pataisos, kuri turėtų šeimą apibrėžti. Žinau, kad tai yra klausimai, dėl kurie mūsų partijoje visada būdavo skirtingos nuomonės ir buvo bandoma laikytis tokios daugiau centro pozicijos. Dabar nėra aišku, ar mes vis dar centre, ar mes krypstame į kažkokią kitą kryptį“, – LRT televizijai trečiadienį teigė buvęs užsienio reikalų ministras.
Valdančiosioms ir opozicinėms frakcijoms atstovaujančių Seimo narių grupė kovą registravo nutarimo projektą, siūlantį kartu su 2027 m. vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje. Politikai siūlo piliečių paklausti, ar jie sutinka, kad „Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės“.
Balandžio pradžioje po pateikimo projektui buvo pritarta.
Anksčiau interviu naujienų portalui „Delfi“ konservatorius Matas Maldeikis kritikavo dabartinį partijos lyderį L. Kasčiūną, abejojo ar pastarasis aiškiai apibrėžia TS-LKD tikslus bei viziją.
„Trūksta partijos lyderystės. Nes visuomenė per tokius klausimus ir identifikuoja partiją, apie ką ji yra“, – interviu „Delfi“ sakė M. Maldeikis.
Pats L. Kasčiūnas ragino bendrapartietį apsispręsti, ar jis yra komandos dalis. Be to, anot konservatorių pirmininko, pastabas ar pasiūlymus politikas turėtų išsakyti frakcijai, o ne žiniasklaidai.
ELTA primena, kad TS-LKD pirmininku pernai vasarį išrinktas L. Kasčiūnas. Jis partijai vadovaus iki 2029 m.
Anksčiau partijai vadovavęs Gabrielius Landsbergis po nesėkmingų Seimo rinkimų pasitraukė iš partijos pirmininko pareigų.