I. Ruginienė: Lenkija turi tam tikrą politinį kontaktą su Baltarusija

„Kol kas, kiek aš žinau, Lenkija turi tam tikrą kontaktą su Baltarusija (…). Ir mes apsikeičiame politiniais kaliniais, ir mes visai neseniai turėjome nemažą kiekį išlaisvintų politinių kalinių, tai pats tas procesas vyksta sklandžiai ir nuosekliai. Tai yra svarbiausia. Šiuo metu žinių apie tam tikrus kitus veiksmus tikrai neturiu, bet tikiuosi birželio mėnesį susitikti su premjeru ir, matyt, bus proga aptarti detaliau“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.
Tuo metu Lietuva su Minsku aukštesnio lygio politinį bendravimą esą galėtų atkurti tik tada, kai Baltarusija įgyvendintų jau anksčiau iškeltas sąlygas.
„Mes turime savo darbotvarkę, iš tiesų veikiame pagal savo numatytus tikslus. Jau sakėme viešai, kad nematome problemos organizuoti tokį susitikimą, jeigu tam tikros sąlygos bus įvykdytos“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kaip skelbta, premjerė yra sakiusi, jog Lietuva svarstytų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pasiuntinio pasiūlymą susitikti su Baltarusijos atstovais viceministrų lygmeniu, jei Minskas įvykdytų Vilniaus keliamas sąlygas. Pirmiausia – per sieną neturi skristi kontrabandiniai balionai, antroji sąlyga – visi Baltarusijoje sulaikyti vilkikai turi būti grąžinti be jokių papildomų mokesčių ar finansinių baudų, trečioji – Minskas turėtų neleisti per sieną neteisėtų migrantų.
ELTA primena, kad Aliaksandro Lukašenkos režimo kritikas, lenkų ir baltarusių žurnalistas Andrzejas Poczobutas buvo paleistas iš Baltarusijos kalėjimo. Apie antradienį pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
2021 m. Baltarusijoje suimtas A. Poczobutas po dviejų metų buvo pripažintas kaltu dėl dalyvavimo esą „nacionaliniam saugumui kenkiančiuose veiksmuose“ ir „neapykantos kurstymo“ bei įkalintas 8 metams.
Iki įkalinimo jis dirbo lenkų dienraščio „Gazeta Wyborcza“ korespondentu ir buvo aktyvus Baltarusijos lenkų diasporos narys.
Teisių gynimo grupė „Viasna“ buvo įtraukusi A. Poczobutą į Baltarusijos politinių kalinių sąrašą.
Pernai A. Poczobutui buvo suteikta Europos Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę.
