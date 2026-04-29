I. Rugnienė neeilinių Kultūros komiteto posėdžių nelaiko skuba: neišvengiama, norint apsvarstyti šimtus pasiūlymų

Tai, kad nėra skubos, anot premjerės, įrodo ir tai, kad trečiadienį Kultūros komitetas nusprendė galutines išvadas teikti kitą savaitę, išnagrinėjus Venecijos komisijos verdiktą.
„Šiandien yra geras sprendimas. Tai dar kartą įrodo, kad nėra jokio noro skubėti su pataisomis. Kitu atveju, tikrai būtų pasirinktas visiškai kitoks procesas. (...) Buvo sukurta darbo grupė, ji posėdžiavo tikrai ilgą laiką, buvo aptariamos įvairios pataisos, buvo daug pastabų, kiekviena iš pastabų buvo aptartos, daug kompromisų rasta. Įstatymo projektas atrodo visiškai kitaip, jame yra sugulę įvairių suinteresuotų pusių pasiūlymai, rasta nemažai kompromisų. Procesas rodo, kad oponentai nori matyti skubą, bet mes tos skubos nesivejame“, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio teigė I. Ruginienė.
„Tiesiog yra veiksmas, kuris neišvengiamas. Jeigu mes turime šimtus pasiūlymų į vieną ar kitą straipsnį – nori, nenori per dvi valandas, per eilinį posėdį šitų pasiūlymų nesusvarstysi. Statutas sako, kad kiekvienas pasiūlymo teikėjas turi teisę pasisakyti. Tam, kad išreikštume pagarbą kiekvienam pasiūlymo teikėjui, reikia numatyti ir papildomą laiką šioms pataisoms apsvarstyti. Viskas vyksta savo eiga. Jeigu atsirastų kitas įstatymo projektas, kuriame suinteresuotumas ir susidomėjimas būtų toks pat didelis – matyt, kitas komitetas turėtų organizuoti neeilinius posėdžius, kad svarstytų visus pakeitimus“, – akcentavo ji.
Susiję straipsniai
Venecijos komisija įvertino LRT įstatymą: galutinę išvadą Seimo Kultūros komitetas teiks kitą savaitę
Vyriausybės vadovė ragina opoziciją susitelkti konstruktyviam dialogui ir darbui.
„Kviesčiau konstruktyviam dialogui ir darbui, ypač opoziciją. Reiktų dar kartą perskaityti ir peržiūrėti šį kompromisinį variantą. Yra daug darbo nuveikta tam, kad jį paruoštų. Man atrodo, kad reikia susitelkti darbui, o ne tam tikriems politiniams mūšiams“, – dėstė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo Valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Šias pataisas rengusi Seimo pirmininko Juozo Oleko sudaryta darbo grupė taip pat numatė, kad „LRT naudojamuose kanaluose ir LRT interneto svetainėje be Tarybos leidimo neleidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms. Asmenys, kurie valdo ar yra vieši kitų žiniasklaidos priemonių atstovai, gali dalyvauti LRT turinyje tik pagal LRT tarybos patvirtintas redakcinės politikos sąlygas, deklaravę interesų konfliktus“.
Iki šiol naująsias LRT įstatymo pataisas Venecijos komisija vertino skubos tvarka.
Dėl šių pataisų praėjusią savaitę vyko dar vienas mitingas Katedros aikštėje.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
Inga Ruginienė
