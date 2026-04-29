R. Tamašunienė po pateikimo Seime ketina palaikyti BK projektą dėl seksualinių nusikaltimų

„Tikrai sakome, kad tai (seksualinis smurtas – ELTA) didelė problema, keičiasi nusikaltimų pobūdis ir reikia greičiausiai teisinio reguliavimo. Taip pat ir Europos Sąjungoje diskusijos kyla dalyvaujant ministrų tarybose. Tai, be abejo, iniciatyva sveikintina. Seime po pateikimo diskusijos tikrai bus platesnės ir Teisingumo ministerija tikrai įvertins visus aspektus“, – žurnalistams trečiadienį sakė R. Tamašunienė, paklausta apie Seimo narių grupės teikiamas BK pataisas.
Opozicinių ir valdančiųjų frakcijų atstovų Seime teikiamomis BK pataisomis siūloma sujungti du skirtingus kodekso straipsnius, apibrėžiančius išžaginimą ir seksualinį prievartavimą, paliekant vieną bendrą pavadinimą – seksualinis prievartavimas. Šis terminas apimtų visus lytinių santykių būdus.
Norima numatyti, kad tas, kas lytiškai santykiavo vaginaliniu, analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu su žmogumi be jo laisvanoriško sutikimo, būtų baudžiamas laisvės atėmimu nuo vienerių iki penkerių metų.
Taip pat BK pakeitimais siūloma nustatyti, kad pagrindiniu nusikaltimo požymiu taptų laisvanoriško sutikimo lytiniams santykiams nebuvimas, o pareiga įrodyti, jog tokio sutikimo nebuvo, tektų kaltinamajam.
Įstatymų pakeitimais parlamentarai taip pat siūlo nustatyti, jog fizinė prievarta, grasinimai ją panaudoti, galimybės priešintis atėmimas, pasinaudojimas bejėgiška būkle tampa atsakomybę sunkinančiais požymiais.
BK pakeitimais norima nustatyti visiems vienodą baudžiamąją atsakomybę nepaisant to, kokia seksualinės prievartos forma panaudota.
Teisės akto pakeitimais siūloma numatyti, kad už seksualinį priekabiavimą darbe būtų baudžiama ir tada, kai prie asmens priekabiauja jo kolega. Šiuo metu yra nustatyta, kad atsakomybėn dėl priekabiavimo traukiami tik vadovai ar kiti pavaldumo santykyje esantys asmenys.
Kartu parlamentarai siūlo ilginti senaties terminą seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus. Norima nustatyti, kad, jeigu žmogus, būdamas nepilnametis, patyrė seksualinę prievartą, tokio nusikaltimo senaties terminas negalėtų baigtis anksčiau negu šiam asmeniui sueina 30 metų. Šiuo metu įstatyme numatyti 25 metai.
Baudžiamasis kodeksas (BK)Rita TamašunienėTeisingumo ministerija
Rodyti daugiau žymių