R. Žemaitaitis: Seimo nariai gali dalyvauti versle, bet ne priimant jam palankius sprendimus

Taip jis kalbėjo komunikacijos specialistui Karoliui Žukauskui skelbiant, kad eidamas Seimo nario pareigas „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius taip pat aktyviai dalyvauja savo nekilnojamojo turto (NT) versluose.
„Čia yra natūralus veiksmas, (…) svarbiausia, kad politikas nedalyvautų priimant sprendimus (Seime – ELTA), svarbiausia, kad politikas nedalyvautų skiriant paramą, (…) o sąmokslų teorijų kėlėjams – labai džiaugiuosi, nes iki ateinančių Seimo rinkimų mus tiek išskalbs, tiek parodys, būsim pati švariausia, pati balčiausia politinė jėga“, – trečiadienį „Žinių radijui“ kalbėjo R. Žemaitaitis.
Tiesa, anot jo, pareigas einantys parlamentarai savo įmonių valdymą galėtų perduoti ir advokatų kontoroms.
Taip pat, R. Žemaitaičio teigimu, galima būtų sugrįžti prie jo siūlymo Seimo nariams vieną kartą per savaitę leisti dirbti tą darbą, kuriuo jie užsiėmė iki patekdami į parlamentą, taip esą net kitai kadencijai neišrinkti politikai galėtų neprarasti įgūdžių savo srityse.
Kaip skelbė ELTA, komunikacijos specialistas K. Žukauskas teigė turintis duomenų, kad balandžio 9 d., tebevykstant Seimo posėdžiui, R. Puchovičius vyko į „FAMO Real Estate“ vystomą kotedžų projektą netoli Lentvario.
K. Žukauskas platformos „Substack“ paskyroje pasidalino apsaugos kamerų kadru, kuriame esą užfiksuotas parlamentaro automobilis „Range Rover“, išvažiuojantis iš objekto. Pasak K. Žukausko, šis atvejis – ne pirmas, tokiais veiksmais parlamentaras esą galėjo pažeisti Konstituciją ir sulaužyti Seimo nario priesaiką.
2024 m. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateiktoje Seimo rinkimų anketoje nurodyta, kad R. Puchovičius tuo metu vadovavo „FAMO real estate“, „Constructionrk“, „Gelminta“, „Tvari statyba“, taip pat politikas informavo esąs „Lajota“ darbų vadovu. Be to, kaip skelbiama, nurodyta, kad politikas dalyje įmonių iki šiol turi akcijų.
K. Žukausko teigimu, tapęs Seimo nariu R. Puchovičius nepasitraukė iš šių įmonių veiklos, nors privalėjo tai padaryti.
