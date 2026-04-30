Ministerija baigė vidinį tyrimą dėl VMU vadovo V. Kaubrės: įtarimai dėl piktnaudžiavimo padėtimi nepasitvirtino

„Įvertinus pateiktą informaciją, nenustatyta, kad VMU generalinis direktorius būtų priėmęs neteisėtus sprendimus, viršijęs įgaliojimus, naudojęsis tarnybine padėtimi ar sudaręs išskirtines sąlygas konkretiems asmenims“, – skelbiama Aplinkos ministerijos pranešime žiniasklaidai.
Pranešime nurodoma, kad remiantis VMU pateiktais duomenimis 2024–2026 m. įstaigoje buvo atleisti 3 darbuotojai.
„Vienas iš atleistų darbuotojų atleidimo teisėtumą apskundė Valstybinei darbo inspekcijai ir pirmosios instancijos teismui, kitas – Valstybinei darbo inspekcijai. Abu skundai buvo atmesti kaip nepagrįsti. Trečiojo darbuotojo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai padarytos žalos įstaigai“, – teigia Aplinkos ministerijos atstovai.
Anot jų, Aplinkos ministerija taip pat yra gavusi anoniminį skundą dėl galimo mobingo VMU darbuotojų atžvilgiu, tačiau pažymima, kad jame pristigo konkrečių įrodymų.
„Aplinkos ministerija taip pat gavo anoniminį skundą dėl galimo mobingo VMU darbuotojų atžvilgiu. Tačiau skunde nebuvo pateikta konkrečių faktinių aplinkybių ar įrodymų, taip pat nenurodyti skundą teikusio asmens/asmenų kontaktiniai duomenys, kurie sudarytų galimybę kreiptis dėl detalesnio aplinkybių patikslinimo“, – rašoma pranešime.
ELTA primena, kad viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai dėl galimo VMU vadovo Valdo Kaubrės nepotizmo darbe bei piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo skyrius praėjusią savaitę pradėjo vidinį tyrimą.
Klausimai dėl V. Kaubrės kilo po to, kai viešoje erdvėje pasirodė informacija apie galimą jo tarnybinį romaną. Kovo mėnesį socialiniame tinkle „Facebook“ buvo pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame neva užfiksuotas urėdijos vadovas ir jam pavaldi įstaigos Žmonių kultūros skyriaus vadovė.
Tuomet naujienų portalas Lrt.lt skelbė, jog VMU vadovą V. Kaubrę bei jam pavaldžią darbuotoją galimai sieja romantiniai santykiai. Portalo šaltinių teigimu, įstaigoje tai yra vieša paslaptis.
Savo ruožtu į incidentą sureagavusi VMU kaltinimus vadovui vadino neteisėta veiksmų seka, o pareikštus įtarimus V. Kaubrės pavaldinei dėl galimo nepotizmo darbovietėje – neatitinkančiais tikrovės.
Pats VMU generalinis direktorius viešojoje erdvėje jam reiškiamus kaltinimus dėl galimo tarnybinio romano su pavaldine neigė, kovo mėnesį viešojoje erdvėje išplitusi įrašą vadino sufabrikuotu ir žadėjo imtis teisinių priemonių.