Žiniasklaida: Rusijos URM pareiškė griežtą protestą dėl sprendimo Šiauliuose iškelti sovietų karių palaikus

2024-aisiais Desovietizacijos komisija pripažino, kad karių palaidojimo vieta katedros prieigose Šiauliuose pažeidžia įstatyme įtvirtintą draudimą propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus.
Kaip skelbia naujienų portalas lrt.lt, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kategoriškai atmetė Rusijos Federacijos metamus kaltinimus dėl neva barbariškų veiksmų perlaidojant Šiauliuose Antrojo pasaulinio karo metais žuvusius Sovietų Sąjungos karius.
„Pabrėžiame, kad iš Šiaulių miesto centre buvusios antrinio palaidojimo vietos Sovietų Sąjungos karių palaikai bus perkelti ir pagarbiai palaidoti Šiaulių mieste esančiose karių kapinėse, griežtai laikantis 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų Papildomo protokolo dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (I protokolas) ir kitų tarptautinių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Be kita ko, Lietuvos URM dar praėjusių metų lapkritį, vadovaudamasi I protokolo 34 straipsnio nuostatomis, apie ketinimą atlikti ekshumaciją oficialiai pranešė Rusijos Federacijos ambasadai Vilniuje“, – rašoma komentare.
Jame taip pat primenama, kad dėl nacių ir sovietų okupacijų žuvo, buvo ištremti ar priversti pasitraukti į užsienį šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų, o karo veiksmų pabaiga 1945 m. gegužės 8 d. neatnešė Lietuvai laisvės, Sovietų Sąjunga – okupantė, o ne išlaisvintoja, kad ir kiek oficialioji Maskva mėgintų tvirtinti atvirkščiai.