I. Ruginienė sveikina gyventojus 22-ųjų Lietuvos narystės ES metinių proga

„Sveikinu jus ypatinga proga – šiandien minime Lietuvos narystės ES dieną. Tai ne tik politinis sprendimas, priimtas prieš daugiau nei du dešimtmečius, bet ir vertybinis pasirinkimas: būti laisvos, demokratiškos ir vieningos Europos dalimi. Per šį laiką Lietuva sustiprėjo. Kūrėme savo ekonomiką, stiprinome valstybę, augome kaip visuomenė. Tačiau svarbiausia – niekada nebuvome vieni. ES mums yra ne tik bendroji rinka ar finansinė parama. Tai – bendrystė, kurioje dalijamės atsakomybe, saugumu ir ateities vizija“, – teigiama premjerės sveikinime.
„Šiandien, kai Ukrainoje vyksta karas, o geopolitinė įtampa pasaulyje auga, ypač aiškiai suprantame vienybės svarbą. Europos stiprybė slypi mūsų gebėjime veikti kartu. Kai esame vieningi, galime apginti laisvę, padėti kovojantiems už ją ir užtikrinti saugumą savo žmonėms. Lietuva visada buvo ir bus tvirta laisvės pusėje. Mes remiame Ukrainą ne tik žodžiais, bet ir veiksmais – kartu su savo partneriais Europoje. Turime išlikti vieningi ir stiprinti atsparumą dezinformacijai bei hibridinėms grėsmėms, saugoti savo demokratiją ir pasitikėjimą vieni kitais. Kiekvienas iš mūsų esame šios Europos dalis. Mūsų kasdieniai darbai, mūsų tikėjimas laisve ir atsakomybe kuria bendrą ateitį. Todėl kviečiu branginti tai, ką turime, ir dar labiau stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Didžiuokimės savo europietišku keliu ir drąsiai žvelkime į priekį“, – akcentuoja Vyriausybės vadovė.
K. Budrys: 2004-ieji įrašyti į valstybės istoriją kaip reikšmingo proveržio metai
Savo ruožtu šalies diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pažymi, jog Lietuvos įstojimas į ES buvo reikšmingas įvykis, paskatinęs valstybę augti ir stiprėti.
„2004-ieji įrašyti į mūsų valstybės istoriją kaip reikšmingo proveržio metai. Lietuva tapo visateise ES nare, o šis žingsnis tapo postūmiu augti, stiprėti ir drauge kurti prasmingus pokyčius. Lietuva demonstruoja nuoseklią pažangą, kuri nebūtų įmanoma be narystės ES. Sustiprėjome visapusiškai – įgavome didesnį politinį svorį, užaugome ekonomiškai, tapome saugesni. Tarptautinėje erdvėje Lietuva yra matoma, girdima ir gerbiama“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras.
„Kitų metų pirmąjį pusmetį antrąkart pirmininkausime ES Tarybai. Mums tai galimybė ne tik sustiprinti Lietuvos balsą Bendrijoje, bet ir prisidėti prie saugesnės, stipresnės ir pasaulyje labiau matomos Europos. Minėdami 22-ąsias narystės ES metines, didžiuokimės Lietuva, kuri per šiuos metus sustiprėjo ir įtvirtino savo vietą Europoje. Lietuva ES – tai įkvepianti sėkmės istorija ES narystės siekiančioms valstybėms, pirmiausia Ukrainai ir Moldovai, ir toliau kryptingai siekti visapusiškos pažangos. Švęskime Europą!“ – akcentuoja K. Budrys.
Gegužės 1-oji yra Lietuvos įstojimo į ES diena. Šios Bendrijos narė Lietuva yra nuo 2004 m.