Teismas iš „Civinity“ priteisė daugiau nei 30 tūkst. eurų

Teismas konstatavo, kad dalis ginčo teiginių laikytini vertinamojo pobūdžio pasisakymais, o ne konkrečiais faktais, todėl jų teisingumas negali būti vertinamas taikant tiesos kriterijų. Be to, dalies teiginių atveju ieškovė neįrodė, kad juos apskritai paskleidė atsakovė, todėl šie reikalavimai taip pat buvo atmesti.
„Civinity namai Klaipėda“ bylą inicijavo dar prieš penkerius metus, dėl 2021 m. gruodžio 22 d. – 2022 m. sausio 6 d. laikotarpiu gyventojus pasiekusių pranešimų, kuriuose buvo keliami klausimai dėl daugiabučio namo administratoriaus keitimo aplinkybių, kuriais gyventojai buvo raginami būti budrūs.
„Civinity namai Klaipėda“ ginčijo pranešimuose pateiktas formuluotes, kuriomis buvo teigiama, kad „parašai galėjo būti renkami ant tuščių lapų“, kad „dokumentuose galėjo būti nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys“, taip pat formuluotes apie galimus neteisėtus veiksmus ar „sukčiavimo schemos“ požymius. Bendrovė bandė ginčyti ir gyventojams skirtus ginčo teiginius nepasirašinėti dokumentų neįsigilinus į jų turinį bei būti atsargiems dėl galimai nesąžiningų veiksmų.
Nagrinėdamas bylą teismas nustatė, kad su administratoriaus pakeitimu susijusiuose dokumentuose, kuriuos rengiant dalyvavo UAB „Civinity namai Klaipėda“ darbuotojas, buvo įrašyta tikrovės neatitinkančių duomenų: juose nurodytas gyventojų susirinkimas faktiškai nevyko, o parašai buvo renkami individualiai, daliai gyventojų neatskleidžiant jų panaudojimo tikslo. Teisme apklausti gyventojai patvirtino, kad pasirašydami buvo suklaidinti.
Teismo vertinimu, šios aplinkybės sudarė pakankamą pagrindą atsakovei formuoti kritinę nuomonę ir įspėti gyventojus apie galimas rizikas. Net ir tais atvejais, kai atskiri teiginiai buvo netikslūs, jie laikyti sąžininga nuomone ar vertinimu, susiformavusiu reaguojant į konkrečią situaciją.
Anot advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ partnerio advokato Albertas Šekštelo, teismas aiškiai patvirtino tai, ką bendrovė „Mano Būstas“ akcentavo nuo pat pradžių – teiginiai buvo sąžininga nuomonė, pagrįsta realiomis aplinkybėmis.
„Byloje nustatyta, kad su administratoriaus keitimu susiję dokumentai buvo surašyti nesilaikant tikrovės, o dalis gyventojų buvo tiesiog suklaidinti. Tokiomis aplinkybėmis pareiga informuoti ir įspėti gyventojus yra ne tik teisėta, bet ir būtina. Ieškinys buvo visiškai atmestas, o ieškovė turės atlyginti daugiau nei 30 000 eurų mūsų klientės bylinėjimosi išlaidų“, – pažymėjo „Mano Būstas“ byloje atstovavęs advokatas.