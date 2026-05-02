M. Garbačiauskaitė-Budrienė: valdančiųjų LRT įstatymo projektas – dūmų uždanga direktoriaus atleidimui

„(…) Jie išnešė tokį frankenšteiną iš tos darbo grupės, naują įstatymo redakciją, kuri yra ne iki galo išdirbta. Dabar Kultūros komitete ir kitur yra valgomos pasekmės to dalyko. (…) Kalbant apie generalinio direktoriaus atleidimą – ta visa įstatymo redakcija gimė kaip dūmų uždanga šitam vienam tikslui“, – laidoje „ELTA kampas“ teigė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Anot LRT generalinės direktorės, to viešai neslepia ir patys valdantieji.
„Aš manau, kad jie vis tiek turi tą mąstymą (…), jie visuomeninį transliuotoją vertina kaip valstybinį. Jie apie tai yra ne kartą pasisakę ir dabar, kai kalba Kultūros komitete pirmininkas, jis tiesiog sako „generalinės direktorės atleidimo pataisą dabar svarstysime“. Apie tai jie ne kartą yra pasisakę viešumoje ir daug prišnekėję apie tai. Man atrodo, kad tas tikslas yra akivaizdus“, – teigė visuomeninio transliuotojo vadovė.
M. Garbačiauskaitė-Budrienė perspėja: naujas įstatymas – priedanga paprastesniam vadovo atleidimui
„Jie patys save tiek įsiūbavo, kad jie net nesigilina į objektyvią situaciją. (…) Jie tiesiai šviesiai sako, kad yra per mažai matomi LRT ar kažkaip blogai atspindimi, su kuo aš visiškai nesutinku, nes tikrai yra skiriama daug laiko ir daug eterio valdančiųjų idėjoms išaiškinti, komentuoti įvykiams“, – pridūrė ji.
Sako nematanti teigiamų dalykų siūlomame įstatymo projekte
LRT generalinė direktorė kritikuoja J. Oleko darbo grupės paruoštą įstatymo projektą ir tikina, jog šis variantas yra netgi blogesnis už prieš tai buvusius.
„Aš nematau jokių teigiamų aspektų. Jis yra blogesnis, negu buvo (…), jeigu mes kalbame apie pirminę redakciją – aš nematau ten jokių teigiamų dalykų“, – tikino ji.
„Ten yra jovalas ir LRT yra verčiamas priklausomu nuo valdžios. Nebe visuomeniniu (transliuotoju – ELTA), o daromas valstybiniu“, – teigė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Šiuo metu darbo grupės paruoštas įstatymo projektas svarstomas Seimo Kultūros komitete. Tiesa, trečiadienį tikėtąsi svarstymą užbaigti, tačiau buvo nuspręsta sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Kaip teigė komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, išvados jau yra, teliko jas išversti į lietuvių kalbą bei pateikti komiteto nariams.
Naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Anot M. Garbačiauskaitės-Budrienės, darbo grupės projektas buvo paruoštas skubotai, todėl dėl siūlomų pakeitimų kyla daug neaiškumų.
„(…) Valdyba bus veikianti ar neveikianti? Ji dirbs visą darbo dieną ar dirbs, posėdžiaus tik kartą per mėnesį? Kaip funkcijos pasiskirsto, kaip kiti dalykai?“ – svarstė ji.
LRT generalinė direktorė teigia, kad jei pirminis projekto variantas nebus pakoreguotas ir bus priimtas, tai pažeis visuomeninio transliuotojo redakcinį bei institucinį nepriklausomumą.
„LRT yra Konstitucinį statusą turinti organizacija. Ji yra labai svarbi ir Konstitucinis Teismas ne kartą yra pasisakęs apie jos tiek institucinį, tiek redakcinį nepriklausomumą. Šiomis naujomis pataisomis (…), aš kalbu apie pirminę redakciją, (…) bus pažeistas LRT redakcinis ir institucinis nepriklausomumas“, – sakė LRT vadovė.
Be to, pasak jos, siūlymai plėsti Tarybos narių skaičių, steigti valdybą ir biurą – „biurokratizuoja LRT“.
„Juk LRT nėra didelė organizacija, ji turi veikti lanksčiai ir efektyviai. Dabartiniai pakeitimai neduos nei lankstumo, nei efektyvumo. Nemanau, kad jie duos ir daugiau kompetencijų“, – dėstė ji.
ELTA primena, kad dėl valančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.