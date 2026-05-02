Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: pasieniečiai į Lietuvą neįleido 38 neteisėtus migrantus

2026 m. gegužės 2 d. 11:07
Penktadienį į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 38 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (1)
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba praėjusią parą į savo šalį neįleido 51 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 705.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Migrantai iš Baltarusijospasieniečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.