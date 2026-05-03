Lietuvos mamoms – valdžios sveikinimai: „Turėti mylinčią mamą – didžiausia laimė“

Valstybės vadovas šia proga šalies mamoms dėkojo už galimybę pasisemti jų išminties.
„Turėti mylinčią mamą yra didžiausia laimė gyvenime. Kiekvieną dieną jaučiame jos šilumą, rūpestį ir palaikymą net tada, kai jos nebėra šalia.
Brangiosios mamos, mielos globėjos. Dėkojame Jums ne tik už gyvybę bei galimybę užaugti ir bręsti Jūsų išminties ir beribio pasiaukojimo vandenynuose, bet ir už tvirtus pagrindus, skatinančius mus puoselėti tvarų vertybinį lobyną, širdingai juo dalintis su artimaisiais, perduoti jį ateinančioms kartoms“, – kalbėjo G. Nausėda.
Pirmoji šalies ponia D. Nausėdienė savo ruožtu pabrėžė, kad motinų buvimas šalia yra stiprybės uostas.
„Mums, Jūsų vaikams ir anūkams, nėra didingesnio ir svaresnio įkvėpimo šaltinio kaip mamos meilė ir švelnus, kantrus, ugdantis globėjų taurumas. Jūsų pavyzdys, tylus buvimas šalia, nušviečiantis sunkiausią dienos valandą, ir patarimas, įkvepiantis augti ir tobulėti, yra stiprybės uostai Tėvynei. Jūs esate savo vaikų ir vaikaičių galia“, – sveikindama mamas ir globėjas kalbėjo D. Nausėdienė.
Šalies vadovas Motinos dienos proga linkėjo mamoms stiprybės, laimės ir sveikatos.
„Atbundančiai gamtai dosniai dovanojant grožį ir gyvybę, mes su meile sveikiname Jus ir dėkojame už begalinį Jūsų taurumą. Priimkite nuo mūsų visų pirmuosius pavasario žiedus. Linkime stiprybės, laimės ir sveikatos“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Daug gražių gyvenimo akimirkų ir palaimos širdžiai“, – pridūrė D. Nausėdienė.
Ruginienė: tai proga nuoširdžiai padėkoti Mamoms už viską
Visas šalies mamas ir globėjas sekmadienį pasveikino ir premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, Motinos diena – tai proga padėkoti mamoms už viską, ką jos kasdien dovanoja savo šeimoms ir mūsų valstybei.
„Jų rūpestis, stiprybė ir meilė augina ne tik vaikus, bet ir visą mūsų visuomenę. Mielos Mamos, Jūs esate pirmosios mokytojos, įkvepiančios drąsiai svajoti, tikėti savimi ir kurti geresnį rytojų. Jūsų šiluma ir palaikymas lydi mus visą gyvenimą – net ir tada, kai tampame savarankiški, kai suklystame ar suklumpame“, – sveikinime cituojama premjerė.
Ministrė pirmininkė taip pat linkėjo mamoms džiaugsmo, dėkingumo akimirkų, artimųjų dėmesio ir pagarbos.
„Apkabinkime savo Mamas, padėkokime joms už viską, o išėjusias anapilin sušildykime žvakelės liepsna“, – pridūrė ji.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad pirmasis gegužės sekmadienis – tai tauriausia pavasario ir gyvybės diena, kuomet Lietuvoje švenčiama Motinos diena.
„Motinos diena – ypatinga šventė, skirta padėkoti Jums už suteiktą didžiausią gyvenimo stebuklą – Gyvybę, besąlygišką meilę, rūpestį ir paramą, dėmesį mumis visais. Jūs esate mūsų gyvenimo šviesa ir šiluma, glostanti širdis net pačiose sunkiausiose gyvenimo situacijose. Jūsų išmintis ir kantrybė daro mus geresniais ir kuria tobulesnį pasaulį“, – rašoma J. Oleko sveikinime.
Seimo pirmininkas linkėjo mamoms vaikų ir vaikaičių dėkingumo ir pagarbos, vilčių, svajonių ir lūkesčių išsipildymo.
„Tegul šią dieną artimųjų padovanoti gėlių žiedai ilgam skleidžia Jūsų sielose ramybę ir džiaugsmą. Linkiu šią dieną praleisti santarvėje ir draugėje, o amžinybėn išėjusias Mamas aplankyti mintimis ir maldomis“, – sveikinime pridūrė Seimo pirmininkas.
Motinos diena Lietuvoje minima pirmąjį gegužės sekmadienį.
