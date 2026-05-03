R. Žemaitaičio apsistumdymas su jaunuoliu Vilkaviškyje: ikiteisminį tyrimą pakeitė administracinė teisena

Prokuratūra buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo renginio metu, tačiau šis tyrimas buvo nutrauktas.
„Ikiteisminis tyrimas, pradėtas 2026 m. sausio 20 d. dėl galimai pažeistos viešosios tvarkos renginio metu, vasario 24 d. nutarimu yra nutrauktas, prokurorui konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 284 straipsnyje, požymių“, – Eltą informavo Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Pociūtė.
Anot jos, ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo perduota Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) įgaliotiems pareigūnams spręsti klausimą dėl administracinės teisenos pradėjimo.
Kaip Eltai teigė Marijampolės AVPK atstovė Justė Vasiliauskienė, policija nutarė pradėti adminisitracinę teiseną dėl R. Žemaitaičio veiksmų.
„Administracinė teisena dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, pagal Administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnį, pradėta prokurorui nutarimu nutraukus ikiteisminį tyrimą ir konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti Baudžiamajame kodekse apibrėžto viešosios tvarkos pažeidimo požymių“, – nurodė J. Vasiliauskienė.
Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų.
Šių metų sausį Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje vykusio R. Žemaitaičio susitikimo su žmonėmis metu parlamentaras apstumdė jaunuolį, kuris rankose laikė lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.
Jaunuolis protestavo prieš R. Žemaitaitį ir su kitais žmonėmis skandavo: „Namo, namo, melagi, namo“.
„Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis sakė protestavusį vaikiną pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus.
Susitikimų su rinkėjais metu kilo ne vienas konfliktas
ELTA primena, kad šių metų pradžioje per R. Žemaitaičio susitikimus su rinkėjais kilo ne vienas incidentas, juos ėmė vertinti teisėsauga.
Kauno policija kovą baigė vieną iš kelių administracinių teisenų dėl incidentų, kilusių sausio 27 d. R. Žemaitaičio susitikimo su rinkėjais Kaune metu.
Baigta administracinė teisena dėl galimai išsakytų įžeidžiančių žodžių ir pinigine bauda nubaustas kitą asmenį per R. Žemaitaičio susitikimą su rinkėjais užgauliojęs vyras. Pažeidėjui skirta 15 eurų dydžio bauda.
Kita administracinė teisena, kuri pradėta dėl incidentų, įvykusių per R. Žemaitaičio susitikimą su rinkėjais Kaune, tebėra tęsiama.
Ši administracinė teisena pradėta dėl galimo asmenų teisių apribojimo, tai yra dėl savavališkos tikros ar tariamos savo teisės, kurią ginčija kitas asmuo, vykdymo, nesilaikant įstatymuose nustatytos tvarkos, nepadariusios esminės žalos kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams. Taip pat tiriamas ir galimai neteisėtas trukdymas vaikui naudotis savo teisėmis ir laisvėmis ar kitokia vaiko teises pažeidžianti veika.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, sausio 27 d. Kaune, „Magnum“ verslo centre, rengtas minėto politiko susitikimas su rinkėjais. Renginio dalyvius pasitiko būrelis jaunimo, atvykusio su plakatais, kuriuose skelbta: „Nelegali parama – nešvari politika“ ar „Teistas antisemitas melagis“.
Gausios policijos pajėgos nepilnamečius išprašė iš pastato. Tiek pareigūnų, tiek jaunimo elgesys sulaukė atgarsių socialiniuose tinkluose, kur dalis vartotojų gyrė jaunimą ir kritikavo juos iš renginio išvariusius „Nemuno aušros“ rėmėjus bei policiją. Jaunuolius iš renginio išprašę pareigūnai, kaip buvo nutarta policijos vidinio tyrimo metu, jokių nusižengimų nepadarė.
Praėjusių metų gruodį Vilniaus apygardos teismas „Nemuno aušros“ pirmininką R. Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo, jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Šį teismo sprendimas nėra įsigaliojęs, jis yra apskųstas apeliacine tvarka.
