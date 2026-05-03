Lietuvos dienaAktualijos

Žiniasklaida: po skundo dėl Muitinės vadovo atrankos ministerija pakeitė konkurso tvarką

2026 m. gegužės 3 d. 14:31
Dėl gauto skundo nutraukusi Muitinės departamento vadovo konkursą Finansų ministerija pakeitė ateities konkursų organizavimo tvarką ir atsisakė nuostatos, kad naujo vadovo atrankoje turi dalyvauti ministras, skelbia portalas „Delfi“.
Vasario viduryje naujojo Muitinės departamento vadovo atranką laimėjo šiuo metu pavaduotojo pareigas einanti Žaneta Rudaitienė, tačiau konkursas buvo nutrauktas gavus vieno iš pretendentų skundą, kurį išnagrinėjus nustatyta, kad buvo netinkamai sudaryta atrankos komisija.
Anot portalo, šiuo metu byla dėl konkurso nagrinėjama Regionų administraciniame teisme, jam vasario 20 d. pateiktas skundas, kuriuo ginčijamas finansų ministro įsakymas dėl konkurso į muitinės vadovus komisijos sudarymo.
Skunde apeliuojama į konkurso organizavimo tvarkos nuostatą, kad konkurso komisijos nariais skiriamas būsimasis tiesioginis pretendento vadovas arba jį pavaduojantis pareigūnas – šiuo atveju finansų ministras.
Portalui Finansų ministerija patvirtino, kad tvarka pakeista ir neliko nuostatos, jog komisijoje privalomai turi dalyvauti tiesioginis vadovas.
Kaip skelbė ELTA, ministerija praėjusią savaitę paskelbė naują konkursą Muitinės departamento generalinio direktoriaus pareigoms užimti.
Dokumentus galima teikti iki gegužės 8 d. įskaitytinai.
Muitinės vadovo kadencijos trukmė yra penkeri metai. Institucijai šiuo metu laikinai vadovauja Vygantas Paigozinas.
Naujo Muitinės vadovo konkursas paskelbtas po to, kai iš pareigų atleistas neblaivus prie vairo sulaikytas buvęs vadovas Darius Žvironas.
