I. Ruginienė dalyvavo diskusijoje su Europos lyderiais: aptarė demokratinio atsparumo stiprinimą

„Ilgai kurta Europos gerovė, visi mūsų pasiekimai ir europietiškas, demokratinis gyvenimo būdas nėra saugūs, kol mūsų žemyne vyksta Rusijos karas prieš Ukrainą. Turime sutelkti visas pastangas siekiant tvarios ir teisingos taikos ir rūpinantis savo pačių saugumu – ne pavieniui, o kuo glaudžiau bendradarbiaujant“, – viršūnių susitikimo plenarinėje sesijoje kalbėjo I. Ruginienė.
„Diskusijoje su Europos lyderiais ministrė pirmininkė taip pat iškėlė hibridinių grėsmių temą, pabrėždama būtinybę didinti kolektyvinį atsparumą ir energetinį saugumą. Demokratinio atsparumo stiprinimas ir kova su hibridinėmis grėsmėmis aptarta ir atskiroje apskritojo stalo diskusijoje“, – teigiama pranešime.
Susitikimo metu premjerė pažymėjo, kad strateginės svarbos reikšmę žemynui turi partnerystė su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis – konstruktyvus, abipuse pagarba ir dėmesiu saugumui grįstas bendradarbiavimas, jos teigimu, yra bendras valstybių interesas.
„Premjerė I. Ruginienė šiandien taip pat pasisakė Armėnijos paramos grupės susitikime – šiai grupei Lietuva pirmininkauja kartu su Prancūzija. Ji skirta padėti Armėnijai stiprinti atsparumą artėjančių Nacionalinės Asamblėjos rinkimų kontekste“, – nurodoma pranešime.
„Demokratijų atsparumas nėra tik stiprios institucijos, tai ir pilietiškai aktyvi visuomenė, budri žiniasklaida, gyvybingas nevyriausybinių organizacijų ir iniciatyvų tinklas. Esame pasirengę stiprinti dalijimąsi Lietuvos patirtimi“, – cituojama Vyriausybės vadovė.
Skelbiama, jog vizito Armėnijoje metu I. Ruginienė dalyvavo ir antrajame neformaliame Europos koalicijos prieš narkotikus (ECAD) susitikime, kuriame diskutuota apie priemones kovai su narkotikų prekyba, pinigų plovimu ir veiksmų koordinavimui tarptautiniu mastu.
Europos politinė bendrija – Europos šalių forumas politikos koordinavimui, įkurtas po 2022 m. Rusijos karinės invazijos į Ukrainą. Šiemet jame dalyvauja lyderiai iš daugiau kaip 40 Europos šalių ir ES institucijų. Susitikimas surengtas aštuntąjį kartą.
