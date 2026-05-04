Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičius sako, jog referendumas dėl šeimos sampratos nepadės išspręsti demografijos problemos

2026 m. gegužės 4 d. 08:51
Patariamasis referendumas dėl šeimos sampratos demografijos problemos spręsti nepadės – reikalingos apčiuopiamos paskatos, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Daugiau nuotraukų (4)
„Mes turime susitarti, kaip mes matome tą valstybę. Arba ekonominėmis paskatomis geriname (demografiją – ELTA) (…), arba gal net radikalesnių žingsnių imamės“, – pirmadienį LRT radijuje kalbėjo M. Sinkevičius.
„Aišku, kad Seime priimtos rezoliucijos, pozicijos ar net patariamieji referendumai to nepadės išspręsti – padės tik realios, apčiuopiamos paskatos“, – akcentavo jis.
Visgi jis pabrėžė, kad partijos narių nuomonės šiuo klausimu išsiskiria, todėl, pasak jo, kiekvienas turės galimybę apsispręsti pagal savo asmeninį požiūrį ir įsitikinimus.
Susiję straipsniai
R. Urbonaitė apie ažiotažą sukėlusį savo pokalbį su I. Ruginiene: supratau, kad prasmės nebėra

R. Urbonaitė apie ažiotažą sukėlusį savo pokalbį su I. Ruginiene: supratau, kad prasmės nebėra

„Prasidės nesuvaldomi procesai“: ekspertai siunčia įspėjimą dėl situacijos Vilniuje

„Prasidės nesuvaldomi procesai“: ekspertai siunčia įspėjimą dėl situacijos Vilniuje

Kryžkelėje atsidūręs V. Sinkevičius prabilo atvirai: „Žmogiškai Saulių tikrai palaikau“

Kryžkelėje atsidūręs V. Sinkevičius prabilo atvirai: „Žmogiškai Saulių tikrai palaikau“

„Turime 32 narius iš vienmandačių, kurie palaiko tokią iniciatyvą, tai mes skirtinguose poliuose. Dėl to esame nusprendę, kad frakcijos nelaužysime, į kampą nestatysime – kaip žmonės apsispręs, taip ir bus“, – akcentavo LSDP lyderis.
Kaip skelbta, Seimo narių grupė kovą registravo nutarimo projektą, siūlantį kartu su 2027 m. vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.
Jei Seimas pritartų, per patariamąjį referendumą piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad „Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės“.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Referendumas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.