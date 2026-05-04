M. Sinkevičius sako, jog referendumas dėl šeimos sampratos nepadės išspręsti demografijos problemos

„Mes turime susitarti, kaip mes matome tą valstybę. Arba ekonominėmis paskatomis geriname (demografiją – ELTA) (…), arba gal net radikalesnių žingsnių imamės“, – pirmadienį LRT radijuje kalbėjo M. Sinkevičius.
„Aišku, kad Seime priimtos rezoliucijos, pozicijos ar net patariamieji referendumai to nepadės išspręsti – padės tik realios, apčiuopiamos paskatos“, – akcentavo jis.
Visgi jis pabrėžė, kad partijos narių nuomonės šiuo klausimu išsiskiria, todėl, pasak jo, kiekvienas turės galimybę apsispręsti pagal savo asmeninį požiūrį ir įsitikinimus.
„Turime 32 narius iš vienmandačių, kurie palaiko tokią iniciatyvą, tai mes skirtinguose poliuose. Dėl to esame nusprendę, kad frakcijos nelaužysime, į kampą nestatysime – kaip žmonės apsispręs, taip ir bus“, – akcentavo LSDP lyderis.
Kaip skelbta, Seimo narių grupė kovą registravo nutarimo projektą, siūlantį kartu su 2027 m. vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.
Jei Seimas pritartų, per patariamąjį referendumą piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad „Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės“.
