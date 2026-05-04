Meno kūrėjų asociacija į LRT tarybą deleguoja D. Daugirdienę

Apie tai pirmadienio vakarą Eltą informavo pati D. Daugirdienė.
„Į protokolą įrašyta, kad aš deleguojama į LRT tarybą“, – Eltai nurodė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos (LLVS) vadovė.
Anot jos, įvykus balsavimui, ji pelnė 8 balsus. Už poetą, prozininką Alvydą Šlepiką balsavo 5 nariai. Tuo metu į šias pareigas taip pat siūlytas dabartinis LRT tarybos narys Jonas Staselis, pasak D. Daugirdienės, atsiėmė savo kandidatūrą.
„Labai keistas buvo J. Staselio viražas. Kai jau visi nubalsavo, kad rengiame antrą turą, jis pareiškė, kad atsiima savo kandidatūrą“, – teigė D. Daugirdienė.
Dėl deleguojamo nario į Tarybą LMKA turėjo apsispręsti dar praėjusią savaitę. Tiesa, tąkart asociacijos prezidentas J. Staselis pranešė, kad nesutarus dėl tam tikrų procedūrinių dalykų, prie šio klausimo bus grįžta.
Savo ruožtu į šias pareigas kandidatuojanti D. Daugirdaitė tikino, kad vykusiame posėdyje ji jau buvo išrinkta paprasta balsų dauguma. Tačiau, pasak jos, paaiškėjus rezultatams J. Staselis ir kelių organizacijų atstovai pradėjo reikalauti pakartoti balsavimą.
Praėjusią savaitę vykusiame posėdyje LMKA taip pat išreiškė nepasitikėjimą organizacijos prezidentu J. Staseliu. 14 konferencijos dalyvių balsavo nepasitikintys, 9 – pasitikintys dabartiniu prezidentu. Taip pat 1 balsavimo biuletenis buvo sugadintas. Pats J. Staselis teigė balsavime nedalyvavęs bei susiklosčiusioje situacijoje teigė įžvelgiantis galimą politinę įtaką.
Šis klausimas, pasak D. Daugirdienės, buvo aptartas ir pirmadienį vykusiame posėdyje. Pasak jos, LMKA taryba ragino J. Staselį atsistatydinti savo noru, tačiau jis tai padaryti atsisakė.
„(…) Jonas Staselis atrodo visiškai nepaiso to, kad dauguma LMKA narių (…) juo nepasitiki. Jis lyg niekur nieko toliau pirmininkavo šitam posėdžiui. Mes jį paraginome, pasiūlėme jam pasielgti garbingai ir atsistatydinti, jis atsisakė atsistatydinti iš pradžių, o paskui (…) jis pareiškė, kad nesijaučia turįs atsakyti į LMKA tarybos klausimus“, – sakė LLVS pirmininkė.
D. Daugirdienės teigimu, atstatydinimo klausimas bus įtrauktas į birželio mėnesį vyksiančios LMKA konferencijos darbotvarkę.
„Į neeilinę konferenciją bus įtrauktas punktas dėl jo atstatydinimo, kadangi jis pats neatsistatydina“, – sakė ji.
ELTA primena, kad LRT tarybą sudaro po keturis prezidento, Seimo ir visuomeninių organizacijų skirti asmenys.
Naujus tarybos narius iki gegužės turi paskirti Vyskupų konferencija, Lietuvos mokslų taryba, LMKA bei Lietuvos švietimo taryba (LŠT).
Vyskupų konferencija į LRT tarybą deleguos Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės patarėją Ramutę Ruškytę. Pagal šiuo metu galiojantį LRT įstatymą visuomeninio transliuotojo tarybos nariais negali būti Seimo, Vyriausybės, Radijo ir televizijos komisijos nariai, taip pat asmenys, sutartiniais ryšiais susiję su radijo ar televizijos stotimis, taip pat dirbantys LRT, todėl R. Ruškytė atsisako politinio pasitikėjimo pareigų.
Tuo metu LŠT kandidatus į LRT tarybą žada kelti gegužės 11 d. vyksiančiame posėdyje.
Balandžio viduryje į LRT tarybą prezidento Gitano Nausėdos deleguotas Giedrius Jucevičius pranešė atsistatydinantis. Šalies vadovas tuomet teigė ketinantis į jo vietą skirtį tokį asmenį, kuris nebūtų susijęs su politinėmis partijomis.
G. Jucevičiaus kadencija turėjo trukti iki 2030 m. gegužės 12 d.
